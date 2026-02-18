Kết quả Champions League: Mourinho nhận thẻ đỏ, Real Madrid thắng Benfica

(VTC News) -

Vòng play-off của Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) bắt đầu sáng nay với loạt 4 trận đầu tiên. Real Madrid vất vả trước Benfica và chỉ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Vinicius Junior mang về lợi thế mong manh cho đại diện của Tây Ban Nha bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 50.

Đây là trận đấu hấp dẫn với nhiều cơ hội từ cả 2 đội bóng. Thủ môn của Benfica và Real Madrid đều có những pha cản phá ấn tượng, đặc biệt là Anatoliy Trubin, người từng ghi bàn quyết định vào lưới Real Madrid ở vòng trước để đưa Benfica đi tiếp.

Dù vậy, 6 pha cứu thua của thủ môn này không đủ để giúp Benfica tránh được thất bại. Đội bóng Bồ Đào Nha không thể tìm được đường vào khung thành đối phương và thua 0-1. Huấn luyện viên của Benfica là Jose Mourinho bị phạt thẻ đỏ (2 thẻ vàng) trong hiệp 2 vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Mourinho bị phạt thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)

Cùng giờ, trận derby Pháp giữa AS Monaco và Paris Saint-Germain là màn ngược dòng ngoạn mục của đội khách. PSG - đội đương kim vô địch Champions League - khởi đầu trận đấu đầy bất lợi trong nửa đầu hiệp một.

AS Monaco ghi 2 bàn trong chưa đầy 20 phút đều từ những pha dứt điểm của Folarin Balogun. Bàn mở tỷ số của tiền đạo người Mỹ đến ngay ở pha tấn công đầu tiên của trận đấu. Chưa hết, Vitinha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền.

Tuy nhiên, Desire Doue với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Achraf Hakimi giúp PSG gỡ hoà ngay trong hiệp đầu tiên. Thẻ đỏ của Aleksandr Golovin đẩy AS Monaco vào thế bất lợi. Doue ghi bàn quyết định giúp PSG thắng 3-2.