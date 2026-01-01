Real Madrid sa thải HLV Xabi Alonso

(VTC News) -

Rạng sáng 13/1 (giờ Việt Nam), Real Madrid thông báo kết thúc hợp đồng với HLV Xabi Alonso. Nhà cầm quân này bắt đầu công việc vào tháng 6/2025 và mất việc chỉ sau quá nửa mùa giải. Người được chọn thay thế cho ông Alonso là cựu hậu vệ Alvaro Arbeloa - đồng đội cũ của Alonso ngày còn thi đấu tại Bernabeu.

Nguyên nhân Real Madrid ra quyết định dứt khoát một phần đến từ thất bại của đội bóng này trước Barcelona tại chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Trước đó, HLV Alonso được cho là mất kiểm soát phòng thay đồ, va chạm với nhiều ngôi sao như Vinicius.

Real Madrid chia tay huấn luyện viên Alonso.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thông báo: "Câu lạc bộ Real Madrid xin thông báo rằng, theo thỏa thuận chung giữa các bên, chúng tôi đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ huấn luyện viên trưởng đội một của Xabi Alonso. Ông sẽ luôn nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của tất cả các Madridista bởi đây là một huyền thoại của Real Madrid và luôn đại diện cho những giá trị của câu lạc bộ.

Real Madrid sẽ mãi là nhà của ông. Chúng tôi xin cảm ơn Xabi Alonso và toàn thể ban huấn luyện vì sự làm việc chăm chỉ và tận tâm trong suốt thời gian qua, và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong giai đoạn mới của cuộc đời".

Xabi Alonso thi đấu 236 trận trong màu áo Real Madrid và ghi được 6 bàn thắng. Ông đã có Cúp vô đich La Liga (2012), Copa del Rey (2011, 2014), UEFA Champions League (2014).

Sau quãng thời gian thành công với Liverpool, năm 2009, Xabi Alonso bất ngờ chia tay sân Anfield để chuyển tới thi đấu cho Real Madrid ở La Liga.

Giải nghệ năm 2017, Xabi Alonso bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên và sớm tạo dấu ấn lớn. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha giúp Bayer Leverkusen giành chức vô địch Bundesliga với thành tích bất bại, giành thêm Cúp Quốc gia Đức (DFB Pokal) và Siêu cúp Đức. Trong mùa giải 2023-2024, Bayer Leverkusen chỉ thua một trận duy nhất trên mọi đấu trường - chung kết Europa League.