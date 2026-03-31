Israel tuyên bố đạt hơn 50% mục tiêu trong cuộc chiến với Iran

Hôm 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin về kết quả của chiến dịch phối hợp với Mỹ nhắm vào Iran diễn ra trong hơn một tháng qua. Ông Netanyahu nói: "Chắc chắn chiến dịch đã vượt qua nửa chặng đường rồi. Nhưng tôi không muốn đặt ra lịch trình cụ thể nào cả".

Theo ông Netanyahu, cuộc chiến đi được hơn nửa chặng đường là "xét về số lượng nhiệm vụ, chứ không nhất thiết xét về mặt thời gian", bao gồm việc tiêu diệt "hàng nghìn" thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng Israel và Mỹ "sắp hoàn thiện ngành công nghiệp vũ khí". "Toàn bộ cơ sở công nghiệp - xóa sổ tất cả, bạn biết đấy, các nhà máy, toàn bộ nhà máy và cả chương trình hạt nhân nữa", ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Iran sắp hoàn thành kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tuyên bố này không được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc ủng hộ và điều này diễn ra bất chấp việc ông Trump nói rằng ông đã "phá hủy" địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran trong cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ sự tin tưởng chính quyền Iran sẽ sụp đổ, dù ông nhấn mạnh đó không phải là mục tiêu của chiến dịch.

"Tôi nghĩ chính quyền Iran sẽ sụp đổ từ bên trong. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, những gì chúng ta đang làm chỉ là làm suy yếu năng lực quân sự, năng lực tên lửa, năng lực hạt nhân của họ và làm suy yếu họ từ bên trong", ông Netanyahu cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu cho biết chiến dịch này sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio thông tin chiến dịch tại Iran sẽ kéo dài thêm "vài tuần" thay vì vài tháng, trong bối cảnh dư luận Mỹ phản đối mạnh mẽ cuộc xung đột đẩy giá dầu tăng vọt.

Những ngày gần đây, ông Trump tuyên bố cuộc xung đột thực sự đạt được sự thay đổi trong chính quyền Iran bằng cách trao quyền cho nhân vật khác trong nhà nước do giáo sĩ điều hành, những người mà Trump cho rằng có thể dễ hợp tác hơn.