Israel dội hỏa lực hạ sát chỉ huy cao cấp Hezbollah

Hôm 26/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng không quân nước này đã thực hiện cuộc "tấn công và tiêu diệt" chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở khu vực Hajir, ông Hassan Mohammad Bashir.

Hiện tại, giao tranh hiện đang diễn ra tại miền Nam Lebanon, khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ và tiến hành hàng loạt cuộc không kích tại đây, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và các cây cầu bắc qua sông Litani. Trong khi Hezbollah thực hiện chiến thuật du kích để tấn công binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon.

Nhân viên cứu hộ kiểm tra hiện trường sau vụ tấn công ở Nahariya, Israel. (Ảnh: Reuters)

Ở những nơi khác trong khu vực, lực lượng Israel cũng tấn công nhiều địa điểm ở tỉnh Kermanshah thuộc miền tây Iran và xa hơn về phía nam ở Dezful.

Theo thông tin từ IDF, họ đang "nhắm mục tiêu vào kho chứa vũ khí và địa điểm phóng tên lửa đạn đạo cũng như hệ thống phòng không". Đồng thời, IDF cho biết cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran nhằm "giảm phạm vi hỏa lực nhắm vào dân thường Israel".

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã loại bỏ Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin, ông Tangsiri bị hạ sát trong lúc đang ẩn náu cùng với các sĩ quan IRGC khác trong căn hộ ở thành phố Bandar Abbas miền nam Iran, trên bờ biển tiếp giáp eo biển Hormuz và là nơi đặt trụ sở của Hải quân Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày, theo đề nghị từ Tehran, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai bên “đang tiến triển rất tốt”.