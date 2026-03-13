Máy bay quân sự Mỹ rơi ở Iraq, chưa rõ số phận phi hành đoàn

(VTC News) -

Theo nhiều quan chức Mỹ nói với CBS News, các nỗ lực tìm kiếm và thu hồi đang được tiến hành tại khu vực nơi chiếc KC-135 Stratotanker rơi. Hiện tình trạng của phi hành đoàn vẫn chưa được xác định. Chiếc KC-135 Stratotanker thứ hai bị hư hại nhưng đã hạ cánh an toàn.

Một nguồn tin tình báo Iraq nói với CBS News rằng chiếc máy bay đầu tiên rơi gần Turaibil, khu vực nằm dọc biên giới giữa Iraq và Jordan.

Theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi hạ cánh xuống Tel Aviv vào tối 12/3.

Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker tiếp nhiên liệu cho máy bay F/A-18F Super Hornet trên bầu trời Trung Đông trong chiến dịch tấn công Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong thông cáo chiều 12/3 rằng cả hai máy bay đều liên quan đến cùng một sự cố, và không phải do hỏa lực của đối phương hay bắn nhầm từ lực lượng đồng minh.

Đây là chiếc máy bay thứ tư được công khai xác nhận bị rơi trong chiến dịch Operation Epic Fury. Thứ Hai tuần trước (2/3), quân đội Mỹ cũng xác nhận ba máy bay F‑15E Strike Eagle bị bắn rơi do sự cố “bắn nhầm” liên quan đến Kuwait, nhưng cả 6 thành viên phi hành đoàn kịp nhảy dù an toàn.

Mỗi quân chủng Mỹ có thuật ngữ riêng cho các nhiệm vụ cứu hộ máy bay rơi, nhưng nói chung chúng được gọi là Tactical Recovery of Aircraft and Personnel (TRAP) - tức nhiệm vụ thu hồi máy bay và nhân sự chiến thuật.

Những nhiệm vụ này thường được triển khai rất nhanh sau khi máy bay rơi và có thể rất nguy hiểm, vì lực lượng Mỹ phải nhanh chóng kiểm soát khu vực tai nạn trước khi đối phương tiếp cận. Mục tiêu là cứu phi công/phi hành đoàn (có thể bị thương hoặc đã tử vong) và thu hồi hoặc phá hủy các thiết bị nhạy cảm còn nguyên vẹn.

Bảy binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran, trong khi hãng tin Reuters đưa tin rằng có tới khoảng 150 binh sĩ Mỹ đã bị thương.

Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Lầu Năm Góc ước tính khoảng 140 quân nhân Mỹ bị thương, phần lớn là thương nhẹ và nhiều người đã quay trở lại nhiệm vụ.

Trong khi đó, số người thiệt mạng tại Iran đã vượt quá 1.300, theo thông tin từ đại sứ Iran tại Liên hợp quốc.