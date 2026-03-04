Mỹ điều oanh tạc cơ chiến lược B-1, B-2 tung đòn tập kích Iran

(VTC News) -

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo Mỹ tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa suốt đêm, tấn công cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran bằng máy bay ném bom B-1B Lancer.

Theo thông tin liên lạc từ kiểm soát không lưu và các nguồn tin công khai, 3 máy bay ném bom đã tham gia vào nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của máy bay B-1 đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tiến hành ném bom tầm xa vào Iran sau khi máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tấn công cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran.

Oanh tạc cơ B-2 trở về căn cứ Whiteman hôm 9/5. (Ảnh: AP)

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm cho biết thêm máy bay B-1 và B-2 đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực phòng không Iran cũng như phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái (UAV). Ông Cooper cũng tiết lộ với cường độ tấn công của Mỹ có khả năng năng lực phản công của Iran đang suy giảm.

"Hiện tại, chúng ta mới chỉ tiến hành chiến dịch này chưa đầy 100 giờ và chúng ta đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng ta làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran. Nói một cách đơn giản, chúng ta đang tập trung vào việc bắn hạ tất cả những thứ có thể bắn vào chúng ta", ông Cooper nói.

Đô đốc Brad Cooper nhấn mạnh thêm: "Khả năng tấn công của chúng ta đang tăng lên. Và đánh giá tổng thể về hoạt động, chúng ta đang đi trước kế hoạch đề ra. Trên chặng đường đó, mọi binh chủng trong quân đội của chúng ta đều đạt được những thành công chưa từng có".

Xung đột ở Trung Đông đã bước sang ngày thứ 4 sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei cùng một số nhân vật chủ chốt khác thiệt mạng. Để trả đũa, Tehran tiến hành nhiều cuộc phản công nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ và mục tiêu khác của Israel trong khu vực.