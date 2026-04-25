Khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026: Rực rỡ sắc màu, thu hút hàng vạn du khách

Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An), Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, đánh dấu sự khởi động của mùa du lịch biển năm nay.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò năm nay là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An đến với du khách trong và ngoài nước, thể hiện khát vọng và mong muốn cháy bỏng về một Cửa Lò trong tương lai mang tầm vóc mới, diện mạo mới, hiện đại. Sự kiện cũng là dịp quảng bá, lan tỏa tình yêu biển đảo, đồng thời mời gọi du khách đến khám phá giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung.

Nghệ An sở hữu nhiều giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các di sản đặc sắc như dân ca ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã trao quyết định vinh danh "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026" dành cho Cửa Lò; đồng thời lễ hội Đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tại lễ khai mạc, du khách thưởng thức nghệ thuật quy mô lớn gồm ba phần: “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Các tiết mục kết hợp âm nhạc, múa và công nghệ trình chiếu hiện đại, tái hiện không gian văn hóa làng biển, đồng thời khắc họa hình ảnh Cửa Lò năng động, hiện đại.

Hàng vạn người dân và du khách đến xem chương trình.

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò "Bốn mùa biển gọi".

Hoạt động Festival được tổ chức xuyên suốt năm 2026 với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại như: Giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc", giải thể thao bãi biển quốc gia, Carnaval biển Cửa Lò, chương trình nghệ thuật dân gian ví, giặm; ra mắt sản phẩm du lịch "Cửa Lò không mùa đông", hội chợ OCOP vùng miền Nghệ An; lễ hội ẩm thực Bắc Trung Bộ; đua mô tô nước quốc tế…