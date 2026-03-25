Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Theo đó, Iran yêu cầu được bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, đồng thời đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Iran muốn thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như là một điều kiện nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, Iran cũng muốn có các đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn, cũng như yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah – đồng minh của Tehran tại Lebanon.

Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất thiết lập cơ chế mới tại khu vực Vùng Vịnh, cho phép Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Iran được cho là từ chối đàm phán về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo. Đáng chú ý, các điều kiện nêu trên không đề cập trực tiếp tới chương trình hạt nhân của nước này.

Một quan chức Mỹ nhận định các yêu cầu của Iran là “phi lý và thiếu thực tế”, trong khi các nguồn tin từ Mỹ và các nước Arab cho rằng lập trường của Iran khiến khả năng đạt được thỏa thuận thậm chí còn thấp hơn so với trước khi xung đột nổ ra.

Theo các nguồn tin, các thông điệp giữa Mỹ và Iran hiện được chuyển qua các bên trung gian tại Trung Đông trong những ngày gần đây, thay vì đối thoại trực tiếp.

Trước đó, kênh 12 của Israel đưa tin Mỹ đã đề xuất kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm việc Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và dỡ bỏ chương trình hạt nhân.