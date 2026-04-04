Iran cấm tàu của nước 'thù địch' qua eo biển Hormuz

Hãng thông tấn TASS ngày 4/4 dẫn thông tin từ kênh Al Jazeera cho biết Iran đã chia các quốc gia thành ba nhóm: "thù địch", "trung lập" và "thân thiện". Theo cơ chế này, các tàu thuộc nhóm "thù địch" sẽ bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Nhóm "trung lập" phải chi trả các khoản phí quá cảnh cao, trong khi nhóm "thân thiện" được quyền tự do đi lại không mất phí.

Tehran chưa công bố danh sách đầy đủ về ba nhóm này, song theo Al Jazeera, gần như tất cả các quốc gia Ả Rập ở vịnh Ba Tư đều bị xếp vào loại "trung lập' hoặc 'thù địch". Theo kế hoạch của Iran, các quốc gia này sẽ phải trả "khoản phí đáng kể", hoặc sẽ bị cấm đi qua eo biển Hormuz hoàn toàn.

Các tàu vận tải di chuyển trên vùng biển Ả Rập hướng về eo biển Hormuz tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 19-3. Ảnh: AP.

Hệ thống này là một phần trong kế hoạch thiết lập "Hiệp ước Hormuz" mà Iran đề xuất vào ngày 2/4 nhằm chính thức hóa các điều kiện sử dụng vùng nước này. Động thái trên diễn ra sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển do các cuộc không kích từ phía Mỹ và Israel.

Dẫn lại báo cáo của Al Jazeera, trang tin Fakti (Bulgaria) cho biết biện pháp này đại diện cho "sự thay đổi về hiện trạng" của eo biển vốn được bảo đảm bởi các công ước quốc tế và ý định của Iran sẽ là một "đòn giáng mạnh" vào các quốc gia vùng Vịnh.

Dữ liệu vận tải cho thấy một số tàu phương Tây và châu Á đã bắt đầu thích nghi với quy định mới. Ngày 2/4, tàu container Kribi của hãng tàu Pháp CMA CGM đã băng qua eo biển sau khi đổi điểm đến trên hệ thống dữ liệu thành "Owner France" (Chủ tàu Pháp) để xác nhận quốc tịch với Tehran.

Cùng ngày 2/4, hai tàu chở dầu thô cực lớn và một tàu chở LNG (khí tự nhiên hoá lỏng) do Oman Shipping Management vận hành cũng rời khỏi vùng Vịnh thành công.

Ngày 3/4, hãng tàu Mitsui OSK Lines của Nhật Bản xác nhận tàu Sohar LNG đã băng qua eo biển. Đây là tàu liên quan đến Nhật Bản và cũng là tàu chở LNG đầu tiên thực hiện lộ trình này kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Tính từ ngày 1/3, chỉ có khoảng 150 tàu thuyền đi qua Hormuz, phần lớn liên quan đến Iran hoặc các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.