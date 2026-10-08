iPhone 18 Pro đỏ rượu vang bị đổi màu, người dùng lo ngại về lớp hoàn thiện

Chỉ một thời gian ngắn sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được mở bán chính thức, trên mạng xã hội đã xuất hiện những phản ánh về khả năng lớp hoàn thiện bên ngoài máy bị đổi màu.

Người dùng phàn nàn về iPhone 18 Pro đỏ rượu vang phai màu sau một thời gian sử dụng. (Ảnh: X/ Mashable)

Các hình ảnh được người dùng đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy màu sắc trên một số chiếc iPhone 18 Pro không còn đồng nhất như ban đầu. Phiên bản Burgundy, với màu đỏ nổi bật, hiện được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất.

iPhone 18 Pro đỏ Burgundy xuất hiện dấu hiệu phai màu

Một số hình ảnh được chia sẻ trên Reddit và X cho thấy phần hoàn thiện của những chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy có dấu hiệu phai màu. Đáng chú ý, khu vực xung quanh cụm camera dường như là nơi xuất hiện thay đổi rõ nhất.

Trong những bức ảnh do người dùng đăng tải, phần viền hoặc khu vực bao quanh ống kính camera phía sau chuyển dần sang màu hồng, tạo sự khác biệt đáng kể so với những phần còn lại của cụm camera.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ bền của lớp phủ màu trên mẫu iPhone Pro thế hệ mới.

Một số trường hợp được cho là còn nghiêm trọng hơn khi hiện tượng đổi màu không dừng lại ở khu vực camera.

Theo một báo cáo từ người dùng, sự thay đổi màu sắc có thể bắt đầu từ gần cụm camera rồi dần lan rộng ra phần thân máy.

Đáng chú ý, vấn đề này có thể không chỉ xảy ra với phiên bản đỏ Burgundy. Một người dùng cho biết họ cũng phát hiện hiện tượng tương tự trên một chiếc iPhone 18 Pro màu đen.

Tuy nhiên, số lượng phản ánh liên quan đến phiên bản màu đen hiện ít hơn đáng kể so với đỏ Burgundy.

Ánh sáng tia cực tím có thể là một trong những nguyên nhân

Một trong những yếu tố đang được người dùng nghi ngờ có liên quan đến hiện tượng đổi màu là tia cực tím (UV). Một số chủ sở hữu iPhone 18 Pro gặp vấn đề cho biết tình trạng này xuất hiện sau khi họ sử dụng điện thoại trong môi trường ngoài trời.

Người dùng Reddit cho rằng tình trạng phai màu trên iPhone 18 Pro đỏ rượu vang không phải do hao mòn thông thường. (Ảnh: Reddit / Low_Midnight_2601)

Điều này làm dấy lên khả năng lớp hoàn thiện trên thân máy có thể bị tác động bởi việc tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết dựa trên trải nghiệm cá nhân của người dùng, chưa phải kết luận kỹ thuật được Apple xác nhận.

Một số người cũng khuyến nghị chủ sở hữu iPhone 18 Pro nên sử dụng ốp bảo vệ và thường xuyên vệ sinh thiết bị. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc sử dụng ốp hoặc vệ sinh máy có thể ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng đổi màu.

Với những chiếc smartphone có giá bán cao như iPhone 18 Pro, vấn đề này đặc biệt đáng chú ý. Lớp hoàn thiện bên ngoài không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn là một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng và giá trị của thiết bị.

Apple chưa lên tiếng về sự cố đổi màu trên iPhone 18 Pro

Cho đến nay, Apple chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến những phản ánh về hiện tượng đổi màu trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Cần lưu ý rằng những trường hợp được chia sẻ trên Reddit, X và các nền tảng mạng xã hội hiện vẫn chỉ là các báo cáo riêng lẻ.

Chưa thể xác định có bao nhiêu thiết bị thực sự gặp vấn đề, tỷ lệ ảnh hưởng là bao nhiêu hay liệu hiện tượng này có xuất phát từ một lỗi sản xuất hay chỉ liên quan đến điều kiện sử dụng cụ thể.

Do đó, người dùng chưa nên kết luận rằng toàn bộ iPhone 18 Pro đỏ Burgundy đều có nguy cơ bị đổi màu. Apple cũng có thể cần thêm thời gian để xác định nguyên nhân trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Apple đối mặt với những phản ánh liên quan đến lớp phủ màu trên dòng iPhone Pro.

Trước đó, sau khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max xuất hiện với màu Cosmic Orange, một số người dùng cũng từng phàn nàn về tình trạng thay đổi màu sắc trên lớp hoàn thiện bên ngoài.

Một số thiết bị mang màu Deep Blue cũng được cho là gặp hiện tượng tương tự.

Nếu các phản ánh mới về iPhone 18 Pro đỏ Burgundy tiếp tục gia tăng, Apple nhiều khả năng sẽ phải kiểm tra kỹ hơn độ bền của lớp hoàn thiện màu trên dòng máy này.