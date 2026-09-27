Công nghệ 27/9: iPhone 18 có thể tăng giá, siêu máy tính AI của Anh thiếu điện

(VTC News) -

iPhone 18 và 18e có thể ra mắt vào mùa xuân 2027

iPhone 18 và iPhone 18e được dự đoán xuất hiện vào mùa xuân năm 2027, sau khi Apple tách lịch trình phát hành dòng iPhone.

Tại sự kiện ngày 9/9/2026, hãng chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, hai mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e vắng mặt. Cách tiếp cận này có thể giúp Apple giảm áp lực sản xuất và tập trung nhóm sản phẩm cao cấp trong mùa mua sắm cuối năm.

iPhone 18 được dự đoán dùng chip Apple A20 trên tiến trình 2 nm, CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, trong khi iPhone 18e có thể sử dụng cấu hình GPU thấp hơn.

RAM của iPhone 18 hiện có hai dự đoán là 12 GB hoặc 9 GB; iPhone 18e được dự đoán có 9 GB RAM. Hai máy cũng có thể sử dụng modem C2 và chip kết nối N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Về camera, iPhone 18 có thể được nâng camera trước lên 24 MP, trong khi hệ thống camera sau vẫn gồm hai camera 48 MP. iPhone 18e có thể giữ camera chính 48 MP và camera trước 12 MP.

Màn hình iPhone 18 được dự đoán tương tự iPhone 17, còn iPhone 18e nhiều khả năng vẫn giới hạn ở OLED LTPS 60 Hz.

Giá bán cũng có thể chịu áp lực tăng. Tại Mỹ, giá khởi điểm iPhone 17 đã tăng lên 899 USD (khoảng 23,3 triệu đồng) và iPhone 17e lên 699 USD (khoảng 18,1 triệu đồng).

Chi phí DRAM, NAND tăng khiến việc giữ giá iPhone 18 và 18e trở nên khó khăn, dù mức giá cuối cùng chưa được xác định.

Xiaomi 18 Pro gây tranh cãi vì màn hình chống nhìn trộm

Màn hình chống nhìn trộm tích hợp phần cứng là thay đổi đáng chú ý trên Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max, với mục tiêu hạn chế khả năng người xung quanh quan sát nội dung khi nhìn từ góc nghiêng.

Tuy nhiên, công nghệ này đang gây tranh cãi vì có thể ảnh hưởng đến độ sáng, góc nhìn và chất lượng hiển thị.

Một video do leaker Ice Universe đăng tải đã so sánh trực tiếp màn hình Xiaomi 18 Pro với Xiaomi 17 Ultra. Kết quả được mô tả cho thấy màn hình OLED trên Xiaomi 18 Pro có độ sáng thấp hơn và chất lượng hình ảnh suy giảm rõ hơn khi nhìn nghiêng.

Đáng chú ý, khác biệt này vẫn được ghi nhận ngay cả khi tính năng chống nhìn trộm đã tắt. Nguyên nhân được cho là cơ chế hoạt động trực tiếp ở cấp độ điểm ảnh, khiến ảnh hưởng quang học vẫn tồn tại.

Ice Universe gọi đây là một “bước lùi không thể phủ nhận” về chất lượng hiển thị và cho rằng Xiaomi cần đánh giá kỹ hơn những công nghệ có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm hình ảnh trên smartphone cao cấp.

Trong điều kiện nhìn thẳng, khác biệt giữa Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 17 Ultra có thể không quá rõ, nhưng khi nhìn từ góc nghiêng, sự suy giảm độ sáng và độ trong trở nên dễ nhận thấy hơn.

Tranh luận này cho thấy việc bổ sung khả năng bảo vệ nội dung khỏi ánh mắt xung quanh có thể đi kèm đánh đổi về chất lượng hiển thị.

Siêu máy tính AI lớn nhất Anh có nguy cơ chậm tiến độ

Dự án trung tâm dữ liệu tại Laughton, Essex, từng được Chính phủ Anh quảng bá là siêu máy tính trí tuệ nhân tạo lớn nhất Vương quốc Anh, đang gặp trở ngại về nguồn cung điện.

Dự án ban đầu dự kiến vận hành vào năm 2027 nhưng hiện có nguy cơ không thể khai trương đúng kế hoạch, thậm chí bị trì hoãn đến giữa những năm 2030.

Siêu máy tính này do công ty khởi nghiệp Nscale của Anh xây dựng. UK Power Networks (UKPN), đơn vị chịu trách nhiệm kết nối dự án với lưới điện địa phương, thông báo lưới điện chưa thể cung cấp đủ điện cho trung tâm dữ liệu cho đến đầu hoặc giữa những năm 2030.

Nscale cho biết dự án vẫn tiếp tục và đang nghiên cứu khả năng phát điện tại chỗ để xem liệu phương án này có thể rút ngắn thời gian kết nối với lưới điện hay không.

Vấn đề của Laughton diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kết nối điện của các trung tâm dữ liệu tại Anh tăng cao. Dữ liệu tháng 6 cho thấy có 315 trung tâm dữ liệu đang chờ kết nối lưới, với tổng nhu cầu 73 GW, trong khi nhu cầu điện quốc gia cao điểm của Anh là 45 GW.

Riêng dự án Laughton đã xin cấp phép nguồn điện với công suất lên tới 90 MW, tương đương mức tiêu thụ điện của khoảng 315.000 hộ gia đình.