iPhone 18 Pro Max lên kệ, 3 đời Pro Max cũ về vùng giá từ 13,9 triệu

(VTC News) -

Mỗi mùa iPhone 18 Series lên kệ, các đời máy trước lại hạ giá để nhường chỗ. iPhone 18 Pro Max mở bán tại Việt Nam từ 18/9, bản 256GB có giá 41.990.000 đồng tại thời điểm viết bài (30/09/2026). Với ngân sách thấp hơn, người mua có thể nhìn sang ba đời Pro Max cũ.

iPhone 16 Pro Max cũ đang ở khoảng 22-28 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ khoảng 18,9-24 triệu đồng, còn iPhone 14 Pro Max cũ khoảng 13,9-17,4 triệu đồng. Giá dao động theo dung lượng, ngoại hình và tình trạng pin.

Bên cạnh máy mới, các đời Pro Max trước cho người mua thêm lựa chọn về giá. (Ảnh minh hoạ)

iPhone 16 Pro Max: Gần đời mới nhất, pin 33 giờ nhưng giá vẫn cao

iPhone 16 Pro Max dùng chip A18 Pro, màn hình 6,9 inch viền mỏng và có thêm nút điều khiển Camera ở cạnh phải để mở camera, chỉnh zoom hay độ phơi sáng nhanh. Cụm camera gồm camera Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP zoom quang học 5x.

Pin là điểm cộng rõ nhất: Apple công bố 33 giờ xem video, cao hơn hai đời trước. Máy cũng đủ điều kiện dùng Apple Intelligence, và phiên bản Apple Intelligence mới trên iOS 27 có hỗ trợ tiếng Việt.

Điểm cần cân nhắc là giá sản phẩm vẫn cao nhất trong nhóm máy cũ. Người mua nên kiểm tra kỹ phần trăm pin, thời hạn bảo hành và nguồn gốc máy. Đây là lựa chọn hợp với người muốn một chiếc Pro Max dùng thêm vài năm mà chưa cần đời mới.

iPhone 15 Pro Max: Giá vừa phải, vẫn có Apple Intelligence

iPhone 15 Pro Max là đời Pro Max đầu tiên dùng khung titan và cổng USB-C. Chip A17 Pro vẫn chơi game và chỉnh video tốt. Máy có camera Telephoto 12MP zoom quang học 5x, nút Tác Vụ thay cho nút gạt im lặng và cũng hỗ trợ Apple Intelligence.

Cả ba đời Pro Max cũ vẫn nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27. (Ảnh minh hoạ)

Đổi lại, máy đã tròn ba năm tuổi. Pin công bố 29 giờ xem video, thấp hơn iPhone 16 Pro Max và máy cũ thường đã chai pin ít nhiều, nên ưu tiên bản còn pin tốt. Máy hợp với người cần USB-C, camera zoom xa và tính năng AI trong tầm giá dưới 25 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max: Rẻ nhất trong ba máy, đổi lại phải chấp nhận nhiều thiếu hụt

iPhone 14 Pro Max là đời mở đầu Dynamic Island và màn hình luôn bật trên iPhone. Màn hình ProMotion 120Hz vẫn cuộn mượt, camera chính 48MP chụp ban ngày tốt, chip A16 Bionic đủ sức chạy các game phổ biến.

Khoảng cách với đời mới thì đã lộ rõ. Máy dùng cổng Lightning, camera Telephoto chỉ zoom quang học 3x và không hỗ trợ Apple Intelligence. Pin công bố 29 giờ xem video, nhưng máy đã bốn năm tuổi nên tình trạng pin thực tế chênh nhau nhiều. Với tầm giá 13,9-17,4 triệu đồng, máy hợp với người cần màn hình lớn, camera ổn và không đặt nặng AI.

Về phần mềm, danh sách của Apple cho thấy iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên, nên cả ba máy đều nhận bản cập nhật năm nay. Hãng không công bố mốc ngừng hỗ trợ cho từng đời.

Khi nào nên chọn thẳng iPhone 18 Pro Max

Nếu ngân sách cho phép, thế hệ mới có vài khác biệt đáng tính. Chip A20 Pro đi kèm buồng hơi tản nhiệt mới, giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Camera Fusion chính có khẩu độ tuỳ chỉnh. Pin công bố đạt 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường, dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Dòng iPhone 18 Pro có các màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. (Ảnh: Apple)

Người đang dùng iPhone 13 Pro Max trở về trước, hoặc cần máy dùng lâu với bộ nhớ lớn sẽ thấy thế hệ mới đáng cân nhắc hơn. Nếu chỉ cần một chiếc Pro Max ổn định vài năm, ba đời máy cũ trên vẫn là phương án tiết kiệm.

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