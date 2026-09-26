Công nghệ 26/9: iPhone 18 Pro liên tiếp gặp sự cố sau mở bán

(VTC News) -

iPhone 18 Pro xuất hiện sọc màu trên màn hình

Một số trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy màn hình iPhone 18 Pro xuất hiện các đường kẻ dọc màu xanh lá cây, hồng hoặc đỏ. Tuy nhiên, số bằng chứng hiện có chưa đủ để xác định đây là lỗi sản xuất trên diện rộng.

Các bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là từ Jay’s Tech vào khoảng ngày 23/9, đã chia sẻ hai video cho thấy một chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ tía có một đường kẻ dọc màu hồng và một đường màu xanh lá cây gần cạnh trái màn hình. Bài đăng cho biết việc thiết lập lại thiết bị không khắc phục được tình trạng này.

Một hình ảnh khác trên Reddit cũng cho thấy sản phẩm xuất hiện lỗi sọc xanh, nhưng tính xác thực bị nghi ngờ do hình ảnh có điểm không nhất quán. Lịch sử sử dụng thiết bị chưa được xác định, nên khả năng máy từng bị rơi, chịu áp lực hoặc tiếp xúc với chất lỏng vẫn chưa thể loại trừ.

Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức và số lượng iPhone 18 Pro bị ảnh hưởng cũng chưa được xác định. iFixit lưu ý các đường kẻ xanh lá cây hoặc tím xuất hiện liên tục có thể liên quan đến sự cố điện tử trên màn hình.

Người dùng được khuyến nghị kiểm tra khả năng liên quan đến phần mềm, ghi nhận hiện tượng và liên hệ hỗ trợ nếu sự cố tiếp diễn.

Lỗi sọc màn hình cũng được phân biệt với sự cố Face ID trên iPhone 18 Pro. Một số báo cáo cho biết Apple đã biết vấn đề Face ID và dự kiến khắc phục bằng phần mềm trong tuần tới.

VinaPhone trao 5 học bổng, mỗi suất 100 triệu đồng

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “Tựu trường Bật Data - Săn quà chất” dành cho học sinh, sinh viên từ 11 đến 26 tuổi, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng. Chương trình gồm ba nhóm giải thưởng: Giải Chung cuộc, Giải Tuần và Giải Ngày.

Ở Giải Chung cuộc, VinaPhone dành 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Giải Tuần gồm 24 iPhone 17 Pro 256GB và 72 laptop HP OmniBook 5 Flip X360. Trong khi đó, Giải Ngày được thực hiện trên ứng dụng My VNPT, với hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, viễn thông và giải trí.

Các phần quà gồm những gói dịch vụ như VNPT S-Defender, TrustCall, VnStudy, CakeAI, Vigame, Icallme, Vbook, cùng 50.000 gói SVIP Shopee, 1.000 vé xem phim CGV và 500 voucher trà sữa Phê La.

Khách hàng hòa mạng mới kèm gói cước từ 50.000 đồng được nhận 2 mã dự thưởng (MDT), sau đó cứ mỗi 50.000 đồng trong giá trị gói cước được nhận thêm 1 MDT. Các nhóm thuê bao đăng ký, gia hạn hoặc nâng gói cũng được tính MDT theo giá trị gói cước.

Một số gói DATA Hot đăng ký mới qua Digishop Web hoặc My VNPT được nhận 3 MDT cho mỗi 50.000 đồng.

Mỗi MDT gồm 11 chữ số và có thể trúng tối đa một Giải Ngày, một Giải Tuần và một Giải Chung cuộc. Chương trình áp dụng cho học sinh, sinh viên sinh năm 2000-2015.

FPT đề xuất lộ trình AI-First đến năm 2030

Tại Vietnam Digital Finance 2026, Tập đoàn FPT đề xuất đưa trí tuệ nhân tạo từ các thử nghiệm riêng lẻ vào nghiệp vụ thực tế của ngành Tài chính, trên nền dữ liệu tin cậy, hạ tầng phù hợp và cơ chế quản trị có thể kiểm soát. FPT đồng thời giới thiệu các giải pháp AI, tự động hóa và hạ tầng số phục vụ tài chính công.

Lộ trình AI-First được FPT chia thành ba giai đoạn. Trong 2026-2027, ngành Tài chính xây nền tảng về tuân thủ, dữ liệu và thử nghiệm AI, đồng thời từng bước đưa AI vào nghiệp vụ lõi.

Giai đoạn 2028-2029 tập trung chuẩn hóa và mở rộng AI trên toàn ngành. Đến 2030, mục tiêu là hướng tới vận hành AI có kiểm soát ở quy mô toàn ngành. Ba điều kiện được xác định gồm dữ liệu sẵn sàng, con người và nguồn lực phù hợp, cùng cơ chế mua sắm AI đáp ứng yêu cầu triển khai.

Tại khu triển lãm, FPT giới thiệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC), các giải pháp AI Agent và tự động hóa. Hệ thống IOC sử dụng dashboard, Machine Learning và AI để phân tích, dự báo dữ liệu phục vụ điều hành thu - chi ngân sách và đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.

FPT cho biết hệ sinh thái Akabot đang được triển khai tại hơn 4.500 doanh nghiệp toàn cầu, có khả năng cắt giảm tới 80% thời gian xử lý. FPT AI Agents EOS hiện có 10.220 AI Agent, phục vụ 8 triệu khách hàng cuối và xử lý 40 triệu yêu cầu trong nhiều lĩnh vực.