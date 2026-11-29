(VTC News) -

Trong nhiều năm qua, người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng với cách sắp xếp và hiển thị thông tin trong hệ thống thông báo của iOS.

Dù Apple đã giới thiệu một số tính năng như thông báo ưu tiên dựa trên trí tuệ nhân tạo và tóm tắt thông báo, nhưng hệ thống này vẫn thiếu các tùy chọn sắp xếp và phân loại cần thiết.

Trong khi đó, Android 16 đã thực hiện một số cải tiến đáng kể cho hệ thống thông báo, tập trung vào việc giảm bớt sự lộn xộn và ưu tiên thông tin quan trọng.

Trong bối cảnh đó, các báo cáo mới nhất cho thấy, Apple đang lên kế hoạch cải cách hệ thống thông báo trên iPhone thông qua bản cập nhật iOS 28 dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm tới, tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển toàn cầu (WWDC), cùng thời điểm với sự kiện ra mắt dòng sản phẩm iPhone 20 Pro.

Theo Bloomberg, Apple thường chia quá trình phát triển hệ điều hành mới thành ba giai đoạn chính, mỗi giai đoạn kéo dài 8 tuần, bao gồm 4 tuần lập trình và 4 tuần tích hợp tính năng.

Tuy nhiên, Apple được cho là đã điều chỉnh lịch trình phát triển iOS 28 ngay từ giai đoạn đầu. Theo đó, các kỹ sư sẽ có 6 tuần để lập trình và phát triển tính năng, trong khi thời gian tích hợp sẽ giảm xuống còn 2 tuần.