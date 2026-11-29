(VTC News) -

Ngày 26/11 vừa qua, Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, với giá thiết bị ưu đãi từ 9,3 triệu đồng và cước thuê bao từ 1,59 triệu đồng/tháng.

Viettel bắt đầu cung cấp Internet vệ tinh Starlink. (Ảnh: Viettel)

Theo đó, Viettel phân phối ba dòng thiết bị gồm Starlink Mini giá 9,3 triệu đồng, Starlink Standard giá 10,8 triệu đồng và Starlink Performance Gen 3 giá 49 triệu đồng.

Khách hàng có thể tự lắp đặt thiết bị hoặc sử dụng dịch vụ lắp đặt của Viettel với mức phí 500.000 đồng đối với hai dòng Mini và Standard, một triệu đồng đối với Performance Gen 3 tại các vị trí thông thường. Chi phí lắp đặt tại những khu vực đặc thù được xác định sau khi khảo sát thực tế.

Về giá cước, Viettel cung cấp hai nhóm gồm Local (trong nước) và Global (quốc tế, hàng hải).

Với nhóm Local, gói 50 GB có giá 1,59 triệu đồng/tháng, trong khi gói 500 GB có giá 4,19 triệu đồng/tháng. Khách hàng có nhu cầu mua thêm dung lượng phải trả 690.000 đồng cho 50 GB hoặc 3,19 triệu đồng cho 500 GB.

Nhóm Global có giá cước cao hơn, lần lượt là 7,89 triệu đồng/tháng và 20,59 triệu đồng/tháng cho dung lượng 50 GB và 500 GB. Chi phí mua thêm dung lượng tương ứng là 3,19 triệu đồng và 15,89 triệu đồng.

Nhóm Local phục vụ nhu cầu kết nối trên đất liền Việt Nam và vùng biển ven bờ, trong khi Global dành cho tàu thuyền hoạt động ngoài khơi hoặc di chuyển quốc tế tại những khu vực được hỗ trợ.

Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống của Starlink có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ 20-50 ms. Khi hết dung lượng tốc độ cao, khách hàng vẫn có thể truy cập Internet với tốc độ tải xuống khoảng 1 Mbps và tải lên 0,5 Mbps.

Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp của SpaceX, cho phép kết nối Internet mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng.

Trước đó, dịch vụ này bắt đầu nhận đăng ký tại Việt Nam từ ngày 13/8. Đến ngày 21/9, Viettel ký hợp đồng hợp tác thương mại với Starlink Services Việt Nam, trước khi được cấp phép bán lại dịch vụ trên phạm vi toàn quốc vào ngày 16/11.