Công nghệ 17/9: Apple mở rộng Siri AI sang 5 ngôn ngữ mới trong iOS 27.2

(VTC News) -

OS 27.2 mở rộng Siri AI sang 5 ngôn ngữ mới

Apple vừa phát hành bản beta đầu tiên của iOS 27.2 và đáng chú ý là Siri AI đã được mở rộng hỗ trợ thêm 5 ngôn ngữ mới gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha. Trước đó, khi ra mắt cùng iOS 27, tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị được thiết lập bằng tiếng Anh.

Giao diện Siri AI trên iPhone. (Ảnh 9to5)

Theo Apple, việc bổ sung các ngôn ngữ mới diễn ra rất nhanh sau khi hãng cam kết sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ trong thời gian ngắn. Với iOS 27.2 beta 1, người dùng cài đặt ngôn ngữ thiết bị bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha đều có thể trải nghiệm Siri AI với khả năng xử lý thông minh và tự nhiên hơn.

Động thái này cho thấy Apple đang đẩy nhanh việc phổ cập các tính năng AI đến nhiều thị trường quốc tế. Việc mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ được xem là bước quan trọng giúp Siri AI tiếp cận đông đảo người dùng hơn, đồng thời tăng sức cạnh tranh của hệ sinh thái Apple trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang ngày càng sôi động.

Meta chuẩn bị ra mắt kính AI không camera giữa lo ngại về quyền riêng tư

Meta được cho là đang phát triển một mẫu kính thông minh mới mang tên Luna nhưng không tích hợp camera. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dòng kính thông minh của hãng vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến quyền riêng tư, thậm chí bị một số người dùng gán biệt danh là “kính cho kẻ nhìn trộm”.

Mẫu kính thông minh không camera của Meta được kỳ vọng sẽ giảm bớt lo ngại về quyền riêng tư nhưng vẫn duy trì các tính năng AI bằng giọng nói. (Ảnh: Bloomberg)

Theo thông tin được dẫn lại từ The Information, mẫu kính Luna vẫn được trang bị các tính năng AI nhưng tập trung vào tương tác bằng giọng nói. Thiết bị sở hữu 6 microphone tích hợp và một nút kích hoạt trợ lý AI trên gọng kính, cho phép người dùng giao tiếp với chatbot AI của Meta cũng như hệ thống tác nhân AI Muse mà không cần sử dụng camera.

Nguồn tin cho biết Luna có thể được giới thiệu ngay tại sự kiện Meta Connect diễn ra trong tuần tới. Việc loại bỏ camera được xem là nỗ lực của Meta nhằm giảm bớt những lo ngại về giám sát và quyền riêng tư, đồng thời mở rộng sức hấp dẫn của kính AI đối với nhóm khách hàng vẫn còn dè dặt với các thiết bị đeo thông minh hiện nay.

Anthropic ra mắt Docs và Slides, đưa Claude cạnh tranh trực tiếp với Gemini

Anthropic vừa giới thiệu hai công cụ mới là Docs và Slides dành cho nền tảng AI Claude. Các tính năng này cho phép người dùng tạo tài liệu và bài thuyết trình trực tiếp từ cuộc trò chuyện với Claude, sau đó có thể chỉnh sửa, xuất file và chia sẻ với người khác. Đồng thời, công ty cũng hợp nhất các chế độ trò chuyện và Cowork thành một trải nghiệm duy nhất mang tên “one Claude”.

Giao diện Docs và Slides mới của Claude, cho phép người dùng tạo tài liệu và bài thuyết trình trực tiếp bằng AI. (Ảnh: Anthropic)

Theo Anthropic, Docs và Slides hiện được triển khai ở giai đoạn beta và gia nhập bộ công cụ năng suất AI của Claude. Người dùng có thể yêu cầu Claude tạo nội dung, chỉnh sửa bằng câu lệnh hoặc thao tác thủ công. Với Docs, nhiều người có thể cộng tác trên cùng một tài liệu và để lại bình luận tương tự như cách hoạt động của Google Docs.

Động thái này được xem là bước đi mới của Anthropic nhằm cạnh tranh với hệ sinh thái Gemini của Google, vốn đã tích hợp sâu vào Docs, Sheets và Slides. Việc bổ sung Docs và Slides giúp Claude mở rộng khả năng phục vụ các tác vụ văn phòng, sáng tạo nội dung và làm việc nhóm trên cùng một nền tảng AI.