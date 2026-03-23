HungHau Foods được vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

Giải thưởng “Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” được xây dựng dựa trên Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam, đóng vai trò như một “la bàn” định hướng phát triển bền vững và là “tấm hộ chiếu” nâng tầm uy tín doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Bộ tiêu chí này đánh giá toàn diện doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh như: năng lực lãnh đạo, hệ thống quản trị, đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại HungHau Foods, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng giá trị cốt lõi “Harmony – Heart – House”, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đề cao tinh thần phụng sự.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam" sau hơn 10 năm đưa nông sản Việt ra quốc tế.

Các chính sách tri ân hằng năm cho đội ngũ nhân sự thâm niên trên 5 năm, 10 năm; chính sách thăng tiến cho người lao động trẻ, sinh viên tốt nghiệp loại ưu dựa trên năng lực; chính sách chăm lo đời sống, phát triển kỹ năng và gắn kết nội bộ…cũng góp phần tạo nên đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp.

Mang trong mình tâm huyết với nông sản quê hương, HungHau Foods bền bỉ theo đuổi hành trình đưa sản phẩm thực phẩm Việt chinh phục thị trường quốc tế. Từ những vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm thực phẩm đa dạng: trái cây và rau củ quả đông lạnh, mì nui dinh dưỡng Hapy Noodles, nước dừa tươi COMOON đến các dòng sản phẩm bánh OCHAO.

Trong quá trình phát triển, HungHau Foods từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến sâu và phát triển thương hiệu, hướng đến nâng cao giá trị nông sản Việt thay vì chỉ dừng ở xuất khẩu nguyên liệu thô.

Văn hóa kinh doanh không chỉ dừng ở nội bộ mà còn được lan tỏa trong mối quan hệ với đối tác, khách hàng và xã hội. Hơn 10 năm qua, đội ngũ nhân sự HungHau Foods đề cao trách nhiệm, chữ tâm, chữ tín trong từng hoạt động hợp tác song phương.

Đến nay, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới đối tác ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, mạnh dạn đầu tư mở rộng hiện diện toàn cầu, thông qua việc xây dựng các văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc...