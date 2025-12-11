SHB được vinh danh 'Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024-2025'

(VTC News) -

Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2025, sự kiện thường niên uy tín nhất trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập doanh nghiệp do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh là “Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024-2025”.

Giải thưởng do Hội đồng chuyên môn của Diễn đàn bình chọn, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của SHB trong hoạt động M&A.

Đầu tháng 11/2024, SHB đã công bố Nghị quyết thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance). Trong đó, SHB sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance, theo thỏa thuận đã ký với Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri) của Thái Lan - thành viên thuộc Tập đoàn MUFG của Nhật Bản, trong giai đoạn 2.

Đây được đánh giá là một trong những thương vụ M&A nổi bật nhất thị trường Tài chính - Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2024-2025.

“Giải thưởng ‘Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024-2025’ là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực bền bỉ của SHB trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, tái cơ cấu, tối ưu hóa danh mục đầu tư và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, làm nền tảng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Thương vụ chuyển nhượng vốn tại SHBFinance không chỉ mang lại nguồn lực quan trọng giúp SHB tiếp tục tăng cường nền tảng vững mạnh của Ngân hàng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của chúng tôi trong việc hợp tác cùng những định chế tài chính quốc tế hàng đầu như Krungsri và Tập đoàn MUFG.

SHB cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng giá trị cho khách hàng và cổ đông, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường Tài chính - Ngân hàng Việt Nam”, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng.

Thương vụ chuyển nhượng vốn SHBFinance cho Krungsri cũng là một trong những thương vụ nghìn tỷ mang đậm dấu ấn của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh.

Tháng 8/2021, với vai trò là Chủ tịch SHBFinance, ông Đỗ Quang Vinh đã chủ trì và trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và đi đến ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của công ty tài chính tiêu dùng cho ngân hàng Krungsri của Thái Lan. Theo tiết lộ từ phía Krungsri, giá trị thương vụ ước tính 156 triệu USD, tương đương 3.500 tỷ đồng, gấp 3,5 lần vốn điều lệ của SHBFinance.

Tháng 5/2023, SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn giai đoạn 1, đồng thời SHBFinance được chuyển đổi mô hình từ Công ty Tài chính TNHH MTV sang Công ty Tài chính TNHH theo giấy phép mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. SHB và Krungsri đang trong quá trình hoàn tất giai đoạn 2 của thương vụ, sau khi đối tác đề xuất mua lại trước hạn phần vốn còn lại tại SHBFinance.

Cùng trong năm 2023, doanh nhân Đỗ Quang Vinh ghi dấu trên thương trường với thương vụ chuyển nhượng vốn tại Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Ông Vinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT của BSH khi đó, đã chủ trì toàn bộ quá trình đàm phán chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông BSH cho DB Insurance Co., Ltd (DBI) - doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn hàng đầu của Hàn Quốc.

Tháng 3/2024, BSH đã công bố cổ đông chiến lược DB Insurance Co., Ltd nắm 75% vốn điều lệ BSH. Giá trị thương vụ không được công bố, tuy nhiên nhiều thông tin trên thị trường tiết lộ con số đạt đến nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, ngoài thương vụ tại BSH, ông Vinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, tư vấn và đồng thành với Tổng Công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% vốn cho DBI.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn M&A khu vực nhờ nền tảng tăng trưởng GDP ổn định, thể chế ngày càng hoàn thiện và hàng loạt chính sách đột phá như Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán và mở rộng không gian đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh đó, thương vụ bán vốn tại SHBFinance nói riêng và các thương vụ chuyển nhượng vốn khác của SHB được giới chuyên môn đánh giá là những thương vụ tạo sóng trên thị trường M&A Việt Nam thời gian qua.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026. SHB duy trì vị thế trong TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, vốn hóa đạt trên 3 tỷ USD.

Vừa qua, ĐHĐCĐ của SHB thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với tổng mức tăng 7.500 tỷ đồng. Theo phương án tăng vốn, SHB dự kiến phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ vươn lên TOP 4 ngân hàng tư nhân, đạt hơn 53.400 tỷ đồng.

SHB đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.