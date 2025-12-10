Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG lọt trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình CSI (Corporate Sustainability Index) là chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì, tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chương trình sử dụng Bộ chỉ số CSI để đánh giá doanh nghiệp dựa trên “4 trụ cột” - kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị, nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, góp phần thúc đẩy xây dựng cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm, phát triển bền vững và bao trùm.

Năm 2025 cũng là năm thứ 10 tổ chức, chương trình tiến hành đánh giá thông qua bộ chỉ số 145 tiêu chí được cập nhật theo hướng toàn diện và chặt chẽ hơn, không chỉ yêu cầu các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị, minh bạch và tuân thủ pháp luật, mà còn khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường thông qua các nhóm chỉ số nâng cao. Năm nay, Chương trình CSI thu hút hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước nộp hồ sơ tham dự.

Việc Tập đoàn BRG vượt qua hệ thống đánh giá khắt khe và toàn diện để lần thứ 5 liên tiếp có mặt trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thể hiện hiệu quả của chiến lược bền vững mà Tập đoàn đã kiên định theo đuổi, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tiên phong, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội.

Đại diện Tập đoàn BRG nhận danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ”.

Trong hành trình hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG khẳng định vị thế Tập đoàn Kinh tế Dịch vụ hàng đầu Việt Nam với dấu ấn thành tựu trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng thành phố thông minh, sân gôn, khách sạn tới sản xuất và thương mại bán lẻ... Quy mô lớn và đa ngành đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống quản trị hiệu quả, đồng thời đặt trọng tâm vào phát triển bền vững trong mọi hoạt động để có thể “Going Global - Hội nhập Toàn cầu” trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn đã tích cực áp dụng các mô hình quản trị theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị doanh nghiệp), tăng cường minh bạch trong điều hành, đầu tư vào chuyển đổi số, hợp tác khoa học - công nghệ. Đồng thời, Tập đoàn cũng tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển lâu dài, thể hiện ở việc bảo đảm phúc lợi, tạo môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và chú trọng đào tạo cho hơn 22.000 cán bộ nhân viên.

Song song với những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, Tập đoàn BRG còn đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội và các hoạt động cộng đồng. Tập đoàn luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho an sinh xã hội và cộng đồng như trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", các quỹ khuyến học, hỗ trợ đồng bào khó khăn...

Mới đây, Tập đoàn BRG đã trao ủng hộ 7 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn đã kết hợp với Ngân hàng SeABank, các Công ty Thành viên trao tặng 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cùng Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội ủng hộ 2 tỷ đồng cho "Quỹ Vì người nghèo và An sinh Xã hội Thành phố Hà Nội”.

Đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các công ty thành viên trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Danh hiệu “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” lần thứ 5 liên tiếp sẽ là động lực để Tập đoàn BRG tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hướng đến trở thành hình mẫu doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.