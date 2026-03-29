Hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân, hướng về cội nguồn

Hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội được thành lập với mục tiêu gắn kết cộng đồng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời chung tay đóng góp tinh thần, vật chất xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại chương trình, ông Trần Văn Tú (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Hà Nam) đại diện trao kinh phí tu bổ Đền thờ Liệt sĩ Núi Chùa. Đây là hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện tấm lòng của những người con Hà Nam tại Thủ đô đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhiều năm qua, Hội duy trì các hoạt động hướng về quê hương, chăm lo gia đình chính sách và gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa.

Ông Trần Văn Tú (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội) đại diện trao kinh phí hỗ trợ tôn tạo Đền thờ Liệt sĩ Núi Chùa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vũ Văn Tịnh (đại diện địa phương) cho biết ngày 21/5/1954, tại Núi Chùa đã diễn ra trận chống càn ác liệt. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 95 (Đại đoàn 325), Trung đoàn 48 (Đại đoàn 320) cùng lực lượng du kích địa phương đã anh dũng hy sinh, tạo nên dấu mốc lịch sử hào hùng của Hà Nam.

Hiện Đền thờ Liệt sĩ Núi Chùa là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, song một số hạng mục đã xuống cấp. Địa phương đề xuất chỉnh trang, kết nối với Chùa Cây Thị để hình thành quần thể văn hóa – tâm linh, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

Đại diện địa phương đồng thời cảm ơn Hội đồng hương cùng các tướng lĩnh, sĩ quan đã luôn đồng hành, cam kết sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng Đặng Nam Điền (Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội) đã trao bằng vinh danh cho bốn Phó Giáo sư trẻ quê hương Hà Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS, Trung tướng Đặng Nam Điền (Nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Nam tại Hà Nội) đã trao bằng vinh danh cho 4 Phó Giáo sư trẻ quê hương Hà Nam.

Đại diện chia sẻ tại buổi gặp mặt, PGS Nguyễn Hồng Quân bày tỏ niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, giảng dạy, đóng góp cho xã hội và giữ gìn phẩm chất người Hà Nam.

Đại diện hội đồng hương Hà Nam tặng quà, mừng thọ các cụ cao niên 70, 80, 85 tuổi.

Dịp này, Hội cũng tổ chức mừng thọ các cụ cao niên 70, 80, 85 tuổi, góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống kính trọng người cao tuổi, gắn kết cộng đồng.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, tiếp tục khơi dậy tinh thần tri ân, hướng về cội nguồn và niềm tự hào quê hương trong mỗi người con Hà Nam.