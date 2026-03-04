Xe tải lùi ẩu, cán tử vong cụ ông 90 tuổi

(VTC News) -

Video: Xe tải lùi ẩu tông trúng cụ ông 90 tuổi tại Hưng Yên

Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo hình ảnh camera an ninh khu vực ghi lại, khoảng 10h50 ngày 2/3, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 99A-870.72 đi lùi tông đè lên người cụ ông đang chống gậy đi chậm trong ngõ. Đáng nói, sau khi tông trúng cụ ông, tài xế xe tải không cho xe dừng lại để giữ nguyên hiện trường mà còn tiến lên phía trước dẫn tới chèn lên người nạn nhân lần nữa.

Sau hai lần bị cán qua, cụ ông nằm bất động tại hiện trường, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ xe tải lùi ẩu khiến cụ ông 90 tuổi tử vong.

Cơ quan chức năng xác định tài xế gây tai nạn là Nguyễn Công Kh. (SN 1999, quê tỉnh Bắc Ninh). Cụ ông bị tông tử vong là Nguyễn Văn Nh. (SN 1937, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) vừa làm thượng thọ 90 tuổi cách đây ít ngày.

Nguyên nhân vụ việc được xác định xe tải chưa lắp camera lùi nhưng tài xế thiếu quan sát, lùi ẩu khi di chuyển trong khu dân cư, không có người hỗ trợ lùi.

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay chưa có quy định pháp luật bắt buộc phải lắp camera lùi trên xe tải nhưng theo quy định, khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được phép lùi.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết.