HLV Kim Sang-sik: Sẽ kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son

"Về cân nặng của Xuân Son, chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói về Nguyễn Xuân Son sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh tối 26/3. Tiền đạo sinh năm 1997 được tung vào sân ở hiệp hai. Cầu thủ này không ghi bàn và có vẻ nặng nề trong các pha xoay sở.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik lý giải: "Trong thời gian qua, Xuân Son bị chấn thương ở bắp đùi nên di chuyển chưa tốt. Dù vậy, anh ấy đang trong quá tình hồi phục. Sẽ rất đáng chờ đợi trong trận đấu sắp tới".

Xuân Son phải nghỉ thi đấu tới 10 tháng trong năm 2025 do chấn thương nặng. Sau khi bình phục, tiền đạo này dần lấy lại phong độ, ghi 10 bàn sau 12 trận cho đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định. Dù vậy, Xuân Son vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất, không còn nhanh nhẹn và thanh thoát trong các pha di chuyển, xử lý bóng.

Dù Xuân Son cũng như đối tác ăn ý trước đây là Đỗ Hoàng Hên không ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn thắng đậm Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Phạm Tuấn Hải, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long ghi 3 bàn trong hiệp một. Ở hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik thay nhiều cầu thủ và điều chỉnh đội hình.

"Về chiến thuật, chúng tôi chủ yếu kiểm tra thể lực, thể trạng của cầu thủ. Thời gian qua, cầu thủ thi đấu tại V.League khá mệt mỏi nên hôm nay thay đổi người ở nhiều vị trí để duy trì thể trạng, giúp họ đạt độ chín cho trận đấu gặp Malaysia. Hiệp 1, tôi sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải nhưng hiệp 2 đã thay người. Trong trận đấu tới, nếu một trong hai cầu thủ này không ra sân thì chúng tôi phải điều chỉnh và suy nghĩ thêm điều đó", HLV Kim Sang-sik nói.

Xuân Son chưa đạt thể trạng tốt nhất. (Ảnh: Đắc Huy)

Màn thể hiện của Hoàng Hên ở trận đấu này cũng nhận được sự quan tâm. Trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam, tiền đạo gốc Brazil có vài pha xử lý cá nhân tốt và phối hợp ăn ý với các đồng đội trên hàng công - cũng là những cầu thủ cùng CLB Hà Nội.

"Trước trận đấu, tôi có nói chuyện với Hoàng Hên rằng sẽ thay đổi cậu ấy với nhiều vị trí khác nhau trong trận. Hên đã đồng ý và nói rằng rất sẵn sàng với nhiều đó. Vì vậy, trong trận hôm nay, tôi thay đổi Hên các vị trí khác nhau. Đây là cơ sở để tôi và ban huấn luyện tìm cách cho Hên được thi đấu ở vị tí tốt nhất, hướng tới trận gặp Malaysia", HLV Kim Sang-sik nói.