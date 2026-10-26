Hàng trăm mã giảm, VN-Index mất hơn 10 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán trong nước sáng 26/10 gặp áp lực chốt lời sau nhiều phiên thăng hoa, khiến chỉ số VN-Index chuyển sang trạng thái rung lắc.

Sau khoảng 90 phút mở cửa, số mã giảm chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy nhiên, nhờ lực đỡ của cổ phiếu lớn VIC cùng diễn biến khởi sắc của nhóm cổ phiếu năng lượng, chỉ số VN-Index nhích nhẹ gần 2 điểm. Nhóm năng lượng cũng trở thành điểm sáng khi sắc xanh lan tỏa toàn ngành với GAS tăng hơn 3%, BSR và PVD tăng trên dưới 2%.

Về cuối phiên sáng, áp lực bán gia tăng khiến sắc đỏ lan rộng hơn và VN-Index quay đầu giảm nhẹ.

Chốt phiên sáng, nhờ VIC tăng 1,31% đóng góp tới hơn 5 điểm nên chỉ số VN-Index giảm nhẹ 1,37 điểm (-0,08%) xuống 1.772,78 điểm. Tuy nhiên độ rộng kém khi toàn sàn HoSE ghi nhận 101 mã xanh và 204 mã giảm.

Nhóm VN30 chốt phiên sáng giảm gần 8 điểm khi có tới 23 mã giảm và chỉ còn 4 mã giữ sắc xanh.

Kết phiên giao dịch 26/10, VN-Index giảm hơn 10 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Bước sang phiên chiều, áp lực hạ giá bán mạnh lên đáng kể khiến cổ phiếu giảm giá sâu hơn phiên sáng. Kết phiên, VN-Index giảm 10,60 điểm (-0,60%), xuống 1.763,55 điểm. Toàn sàn HoSE có 106 mã tăng, 205 mã giảm và 65 mã đứng giá tham chiếu. VN30-Index giảm 17,56 điểm (-0,92%), còn 1.889,53 điểm với 22 mã giảm, 5 mã tăng và 3 mã đứng giá.

VIC đóng cửa phiên chỉ còn tăng nhẹ 0,21%. BID cũng là cổ phiếu lớn, đóng cửa giảm 1,46%. SSB gần như rơi tự do trong phiên chiều và đóng cửa phiên giảm 4,5% giá trị.

Một số mã tăng mạnh nhất phiên sáng như GAS chiều nay cũng lùi lại, chỉ còn tăng 2,81%. BSR chỉ còn tăng 1,2%. Ngoài ra, một số mã giảm mạnh khác phải kể đến như FPT (-1,75%), ELC (-0,44%), POT (-3,23%), VCB (-1,23%), TCB (-1,17%), CTG (-1,13%), ACV (-0,33%), GEE (-2,9%)...

VJC là cổ phiếu duy nhất ngược dòng ấn tượng khi tăng 2,4% so với phiên sáng, đảo chiều vượt tham chiếu thành công khi đóng cửa ở mức tăng 1,77%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 3,38 điểm (-1,29%), xuống còn 259,32 điểm. Toàn sàn ghi nhận 86 mã giảm, 52 mã tăng và 48 mã đứng giá.

Trong khi đó, UpCom-Index tăng 0,02 điểm, lên 126,28 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 14.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 892,14 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT, HDB, VPL, và ACB. Ngược lại, ở phía mua ròng có MSN, TCB, VIC.