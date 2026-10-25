Giá vàng liên tục lao dốc, nhà đầu tư nên làm gì?

(VTC News) -

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, giá vàng giảm chưa đồng nghĩa kim loại quý đã trở nên rẻ, chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn đã thay đổi. Quyết định mua hay bán vàng cần căn cứ vào mục tiêu tích lũy, nhu cầu sử dụng tiền mặt và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Vàng có thể giúp đa dạng hóa danh mục, phòng ngừa một số rủi ro kinh tế nhưng không tạo ra dòng tiền định kỳ. Hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào tỷ giá, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, cũng như khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra.

Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định tỷ trọng vàng phù hợp trong tổng tài sản, tránh dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào một kênh đầu tư.

“Điều cần tránh là tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, dẫn đến mua đuổi khi giá tăng hoặc vội bắt đáy khi giá giảm. Người có tiền nhàn rỗi dài hạn có thể cân nhắc mua từng phần theo kế hoạch, sau khi bảo đảm quỹ dự phòng”, ông Phương khuyến nghị.

Diễn biến giá vàng SJC 1 tuần qua. (Nguồn: SJC)

Với người đang nắm giữ vàng, chuyên gia cho rằng cần đánh giá lại tỷ trọng tài sản, tránh bán tháo chỉ vì lo ngại giá giảm. Đồng thời, nhà đầu tư cũng không nên liên tục mua thêm để hạ giá vốn khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng.

Đặc biệt, việc vay tiền để đầu tư vàng cần được cân nhắc kỹ. Trong khi lãi vay phát sinh đều đặn, lợi nhuận từ vàng không được bảo đảm. Áp lực trả nợ có thể buộc nhà đầu tư bán tài sản vào thời điểm bất lợi, khiến khoản đầu tư trở thành gánh nặng tài chính.

Cùng quan điểm thận trọng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cho rằng tình hình địa chính trị vẫn là một trong những yếu tố quan trọng chi phối giá vàng. Tuy nhiên, các yếu tố từng hỗ trợ kim loại quý có thể thay đổi, khiến giá tiếp tục biến động.

“Chưa có đủ cơ sở để khẳng định thị trường vàng đã tạo đáy. Người đang nắm giữ vàng cần xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro, xác định trước mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận”, ông Hiếu nói.

Theo ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần AZfin Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào biến động giá vàng trong ngắn hạn mà cần xem xét chu kỳ kinh tế và mục tiêu tài chính cá nhân.

Triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, do đó giá vàng có thể tiếp tục xuất hiện những nhịp tăng, giảm mạnh. Quyết định đầu tư cần gắn với khả năng tài chính và thời gian nắm giữ của mỗi người.

Với người mua vàng ở vùng giá thấp và đang có lãi, việc tiếp tục nắm giữ có thể được cân nhắc nếu phù hợp với chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thị trường, tránh để tỷ trọng vàng vượt quá mức phù hợp với danh mục.

Đối với người mua vàng ở vùng giá cao hoặc sử dụng vốn vay, ông Phục khuyến nghị cần đánh giá kỹ áp lực dòng tiền.

“Nếu cần tiền cho những kế hoạch tài chính thiết yếu hoặc không còn đủ khả năng chịu biến động, nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng vàng, chuyển một phần tài sản sang các kênh phù hợp hơn”, ông Phục nói.

Với người đang có tiền mặt, ông Phục cho rằng không nên vội mua vào chỉ vì giá đã giảm mạnh. “Thay vì giải ngân toàn bộ tại một thời điểm, nhà đầu tư có thể chia vốn thành nhiều phần, đồng thời theo dõi diễn biến lãi suất, tỷ giá và các yếu tố tác động đến thị trường vàng.

Bên cạnh vàng, tiền gửi tiết kiệm là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người ưu tiên sự ổn định và khả năng thanh khoản. Nhà đầu tư nên lựa chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch chi tiêu, đồng thời tìm hiểu lãi suất và điều kiện rút tiền trước hạn”, ông Phục cho biết.

Với thị trường chứng khoán, ông Phục cho rằng nhà đầu tư có thể nghiên cứu những doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, dòng tiền ổn định và mức định giá hợp lý.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu giảm sâu không đồng nghĩa cổ phiếu đã rẻ. Triển vọng doanh nghiệp cần được đánh giá dựa trên doanh thu, lợi nhuận và khả năng tạo dòng tiền thực tế.

Trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể được xem xét, nhưng nhà đầu tư cần đánh giá kỹ năng lực tài chính của tổ chức phát hành, lịch sử thanh toán, điều khoản trái phiếu và khả năng trả nợ. Tài sản bảo đảm hay uy tín trong quá khứ không thể thay thế việc đánh giá khả năng thanh toán thực tế.

Theo ông Phục, nguyên tắc quan trọng trong giai đoạn thị trường biến động là không dồn toàn bộ tài sản vào một kênh đầu tư, không sử dụng đòn bẩy tài chính vượt quá khả năng chịu đựng và luôn duy trì khoản tiền dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu.

“Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội đối với người có tầm nhìn dài hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu quyết định mua - bán chỉ dựa trên tâm lý đám đông. Thay vì cố đoán đáy thị trường, nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn vốn, quản trị dòng tiền và lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính của mình”, ông Phục nói.

Sáng 25/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.994 USD/ounce. Giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh những lo ngại mới về nguy cơ leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định lo ngại lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương lớn khó nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như kỳ vọng. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Bên cạnh đó, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu bổ sung tiền ký quỹ có thể buộc một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.

Diễn biến giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Phần lớn nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10.

Ở trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng.