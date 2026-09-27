(VTC News) -

Sau tuần phục hồi nhẹ, diễn biến của thị trường trong tuần lại khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh, không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Kết tuần, VN-Index giảm 1,68% so với tuần trước, về mức 1.785,11 điểm, dưới kháng cự giá trung bình 200 phiên. VN30 kết tuần giảm 1,31% về mức 1.938,50 điểm.

Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa, nhiều nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh gồm nhóm thép, năng lượng, bất động sản, chứng khoán, dệt may, nông nghiệp, tài chính... Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm -19,9% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị -2.865 tỷ đồng trên HoSE.

Nhận định về diễn biến thị trường tuần tới, chuyên gia chứng khoán SHS cho hay, dưới ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

VN-Index sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1.800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm - 1.750 điểm.

Tuần tới VN-Index có lấy lại được ngưỡng 1.800 điểm? (Ảnh minh hoạ)

Sau khi thị trường chính thức nâng hạng, trái ngược với tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư, trong tuần qua, khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng, tập trung nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index biến động kém tích cực không giữ được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn, giá trung bình 200 phiên. Điều này đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến áp lực bán gia tăng.

Với VN-Index, SHS duy trì quan điểm thận trọng, trung lập khi thị trường không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt, với rất ít nhóm ngành tăng trưởng hiện nay.

Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích, CTCK Kafi cũng cho rằng, khả năng thị trường quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm cao hơn là sớm lấy lại mốc 1.800 điểm ngay trong tuần tới.

Số liệu tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng (21-25/9) cho thấy VN-Index giảm khoảng 30,55 điểm, tương ứng 1,68%, đóng cửa dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Riêng phiên 21/9, chỉ số đã mất gần 16 điểm xuống 1.799,76 điểm dù đây là phiên chính thức có hiệu lực nâng hạng, độ rộng nghiêng hẳn về tiêu cực với 205 mã giảm so với 105 mã tăng trên HoSE.

Theo ông Huy, về kỹ thuật, việc chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.805 điểm làm gia tăng rủi ro nối dài nhịp điều chỉnh về vùng 1.715-1.750 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 8/2026, nếu vùng 1.770-1.780 điểm không giữ được.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Chứng khoán KBS cho rằng việc VN-Index đóng cửa ở 1.785 điểm và phá vỡ kênh tăng hình thành từ cuối tháng 7 là tín hiệu cảnh báo đáng lưu ý, cho thấy xung lực tăng ngắn hạn đã suy yếu rõ rệt.

Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận xu hướng tăng đã hoàn toàn kết thúc chỉ sau một tuần điều chỉnh, cần theo dõi thêm các phiên tiếp theo để có tín hiệu xác nhận từ giá và thanh khoản.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.750-1.770 điểm. Nếu lực cầu cải thiện tại đây, thị trường có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hồi phục.

Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng với thanh khoản gia tăng, mức điều chỉnh có thể mở rộng về khu vực 1.700-1.720 điểm. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, chuyên gia KBS cho rằng thị trường đang chuyển từ trạng thái tăng ngắn hạn sang điều chỉnh và tìm điểm cân bằng mới. Nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng tại các vùng hỗ trợ, đồng thời hạn chế mua đuổi hoặc sử dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn biến động hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng lại không cho rằng VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm phá vỡ kênh xu hướng tăng. Có thể thấy, nhịp bứt phá lên trên 1.800 điểm trước đó không có sự đồng thuận tốt về độ rộng và thanh khoản, nên ngưỡng này không phải một vùng hỗ trợ đủ mạnh để dùng làm mốc xác nhận xu hướng.

Việc chỉ số quay xuống dưới 1.800 điểm hiện nên được nhìn nhận như một nhịp điều chỉnh nhằm kiểm định lại cung cầu sau giai đoạn tăng nhanh.

“Tôi vẫn giữ quan điểm đã trao đổi trước đó, vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 1.770-1.780 điểm, trong đó 1.770 điểm là vùng đệm thực sự của xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu lực cầu giúp chỉ số giữ được vùng này, thị trường vẫn có cơ hội xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật để kiểm định lại cung cầu.

Ngược lại, nếu 1.770 điểm bị xuyên thủng, đặc biệt khi đi kèm thanh khoản bán gia tăng, đà giảm sẽ được xác nhận và chỉ số có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 1.700-1.720 điểm”, bà Liên nhận định.

Trong khi đó, chứng khoán OCBS nhận định, trong tuần giao dịch mới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.770 - 1.810 điểm sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn có thể vẫn tạo biến động cho chỉ số, nhưng việc dòng tiền bắt đầu luân chuyển sang một số nhóm có câu chuyện riêng đang giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng hơn.

Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, khiến lực cầu chưa thực sự lan tỏa và đà hồi phục nếu xuất hiện có thể tiếp tục diễn ra theo hướng phân hóa. Nếu giữ vững vùng 1.770 - 1.780 điểm, VN-Index có thể tích lũy và hướng lại vùng 1.810 - 1.820 điểm. Việc vượt vùng này sẽ cần thanh khoản cải thiện và sự tham gia rõ nét hơn của các nhóm dẫn dắt.

Về kỹ thuật, VN-Index đang trong quá trình kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm sau khi chịu áp lực bán trong tuần qua. Động lượng ngắn hạn chưa thực sự mạnh, do đó khả năng giữ vững vùng hỗ trợ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái tích lũy và hạn chế rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh.

Ở chiều trên, vùng 1.810 - 1.820 điểm là kháng cự gần, trong khi vùng 1.830 - 1.840 điểm sẽ là mục tiêu cao hơn nếu lực cầu cải thiện rõ rệt. Ngược lại, nếu VN-Index xuyên thủng 1.770 điểm cùng thanh khoản gia tăng, áp lực điều chỉnh có thể mở rộng về vùng 1.730 - 1.750 điểm.

Về chiến lược giao dịch, OCBS cho rằng, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, ưu tiên sự linh hoạt thay vì gia tăng vị thế khi tín hiệu thị trường chưa thực sự rõ ràng. Với các cổ phiếu đang giữ nền tốt và có dòng tiền cải thiện, có thể tiếp tục nắm giữ và cân nhắc gia tăng từng phần khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ.

Đối với vị thế mới, ưu tiên các cổ phiếu có nền giá chặt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực và câu chuyện hỗ trợ riêng, đồng thời hạn chế mua đuổi khi giá tăng nhanh.

Trong bối cảnh tâm lý còn thận trọng, việc giữ một phần tiền mặt và chờ sự cải thiện đồng thuận của thanh khoản, độ rộng thị trường sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn trước các nhịp biến động.