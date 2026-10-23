VN-Index tăng gần 70 điểm sau 1 tuần bùng nổ

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần 23/10 trong sắc xanh. Sau phần lớn thời gian giằng co, lực cầu gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index bứt phá, đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 13,5 điểm so với phiên trước. Đây là phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp, đem về cho VN-Index hơn 82 điểm, bằng mức giảm cả tháng 10.

So với kết phiên cuối tuần trước (1.705,91 điểm), chỉ số VN-Index đã tăng 68,24 điểm.

Trong khoảng 30 phút đầu phiên giao dịch chiều nay, áp lực chốt lời vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, càng về sau dòng tiền bắt đáy hoạt động càng tốt. Độ rộng thay đổi dần theo hướng tích cực. Đóng cửa phiên giao dịch, toàn sàn HoSE ghi nhận 144 mã tăng, 156 mã giảm và 73 mã đứng giá.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.774,15 điểm, tăng 13,5 điểm so với phiên trước. (Ảnh chụp màn hình)

Đà tăng của VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ nhóm trụ. Trong rổ VN30, có 20 mã tăng giá và 10 mã giảm. VIC đóng cửa tăng 1,55%, VHM tăng 0,47% so với tham chiếu.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận đà tăng mạnh. Trong đó, STB tăng kịch trần, thanh khoản gấp 2,4 lần. ACB đóng cửa tăng 3,9%. BID tăng 1,33%. SHB tăng 0,93%...Ở chiều ngược lại, MBB giảm 0,5%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 1,62 điểm (0,62% điểm), lên mức 262,70 điểm. Toàn sàn có 55 mã tăng, 72 mã giảm và 61 mã đứng giá tham chiếu.

Chỉ số UpCom-Idnex giảm 0,65 điểm, xuống 126,26 điểm.

Trong phiên hôm nay, thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 16.942 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Trái ngược với diễn biến khởi sắc của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán ròng sau hai phiên mua ròng liên tiếp. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 478 tỷ đồng.

Ở chiều mua, TCB của Techcombank dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 152 tỷ đồng. MSN đứng thứ hai với khoảng 92 tỷ đồng.

Trong khi đó, ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu chịu áp lực bán ròng lớn nhất, với giá trị khoảng 470 tỷ đồng.