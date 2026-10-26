(VTC News) -

Ngày 24/10, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) công bố các nội dung liên quan đến đợt đầu phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng Won Hàn Quốc. Giá trị phát hành thực tế đạt 230 tỷ Won, tương đương gần 4.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa cố định 8%/năm. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường quốc tế, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes và/hoặc Công ty CP Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup hoặc bên thứ ba tại từng thời điểm.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc, không chào bán và niêm yết tại Việt Nam.

Vingroup phát hành 230 tỷ Won trái phiếu quốc tế, lãi suất 8%/năm. (Ảnh minh họa: Vingroup)

Trước đó, ngày 11/8/2026, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết về việc phát hành, chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo phương án được HĐQT thông qua, số trái phiếu này sẽ được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Trái phiếu không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam. Lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 8%/năm, phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quyết định của Tổng Giám đốc Vingroup.

Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Vingroup dự kiến thực hiện đợt phát hành trong quý III hoặc quý IV/2026, trong đó thời điểm cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở điều kiện thị trường và phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên thị trường chứng khoán, tuần qua, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng từ 215.000 đồng lên 236.500 đồng/cp. Đặc biệt, cổ phiếu này còn tăng trần trong phiên 21/10. Hai thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup là VHM của Vinhomes và VPL của Vinpearl cũng có diễn biến tích cực.

Ngoài ra, VRE của Vincom Retail cũng góp mặt trong top 10 cổ phiếu mang về nhiều điểm số nhất cho VN-Index, với 1,1 điểm.