Chứng khoán tuần tới: VN-Index hướng mốc 1.800 điểm, chuyên gia cảnh báo gì?

(VTC News) -

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự 1.768-1.778 điểm.

VN-Index tăng hơn 68 điểm trong tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch ngày 23/10 trong sắc xanh, VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 13,5 điểm so với phiên trước. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đưa mức tăng của chỉ số so với cuối tuần trước lên 68,24 điểm, tương đương 4%.

Trong phiên cuối tuần, sau phần lớn thời gian giằng co và chịu áp lực chốt lời, lực cầu gia tăng vào buổi chiều giúp VN-Index nới rộng đà tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường chưa thực sự tích cực khi HoSE có 144 mã tăng giá, 156 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Trong rổ VN30 có 20 mã tăng và 10 mã giảm. VIC tăng 1,55%, VHM tăng 0,47%.

Nhóm ngân hàng cũng trở thành động lực đáng chú ý. STB tăng hết biên độ, với thanh khoản cao gấp 2,4 lần; ACB tăng 3,9%, BID tăng 1,33% và SHB tăng 0,93%. Ở chiều ngược lại, MBB giảm 0,5%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62%, lên 262,70 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, xuống 126,26 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt 16.942 tỷ đồng, tăng gần 11% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Tuần qua chứng khoán tăng điểm mạnh.

Dù thị trường phục hồi, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng sau hai phiên mua ròng liên tiếp. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 478 tỷ đồng. TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 152 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với khoảng 92 tỷ đồng. Ngược lại, ACB chịu áp lực bán ròng lớn nhất, khoảng 470 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, VN-Index trải qua những biến động mạnh khi giảm sâu trong hai phiên đầu tuần, có thời điểm lùi về vùng 1.677 điểm, trước khi phục hồi trong các phiên tiếp theo.

Đà tăng lan tỏa sang một số nhóm ngành như bất động sản, xây dựng và bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chất lượng phục hồi trở thành vấn đề được giới phân tích quan tâm.

Chuyên gia cảnh báo áp lực chốt lời

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược Thị trường thuộc Khối Phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, cho biết thanh khoản được cải thiện khi khối lượng giao dịch cao hơn 17,6% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm có xu hướng thu hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự.

Nhóm ngân hàng là động lực quan trọng trong phiên cuối tuần, khi chỉ số ngành tăng 1,59% và sắc xanh chiếm ưu thế. Trong 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, có 8 đại diện thuộc nhóm ngân hàng.

Đáng chú ý, STB tăng hết biên độ, trong khi ACB tăng 3,9% và thu hút dòng tiền mạnh. Bên cạnh đó, VIC và VHM tiếp tục hỗ trợ chỉ số, đóng góp tổng cộng hơn 6 điểm tăng.

“Việc VN-Index kết tuần gần vùng cao nhất, đi kèm thanh khoản cải thiện, là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm trong bốn tuần trước đó có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững. Vùng 1.776-1.780 điểm được xem là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Diễn biến tại khu vực này, cùng khả năng duy trì thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền, sẽ quyết định sức bền của nhịp phục hồi”, ông Hinh nói.

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình lưu ý: “Đà tăng của thị trường vẫn tiềm ẩn những dấu hỏi về chất lượng phục hồi. Điểm số chủ yếu được nâng đỡ bởi VIC và VHM, trong khi một số nhóm ngành trụ cột khác có dấu hiệu hạ nhiệt, còn thanh khoản chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Điều này cho thấy áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa nhịp hồi phục kỹ thuật và xu hướng tăng mới được hỗ trợ bởi dòng tiền thực chất”.

Theo Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC), sau 4 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự 1.768-1.778 điểm. Đây có thể là khu vực nhạy cảm trong 1-2 phiên tới, khi chỉ số kiểm định khả năng vượt qua vùng giá này và biến động có thể gia tăng.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng. (Ảnh minh hoạ)

BSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trước những diễn biến khó lường của thị trường.

VNDIRECT nhận định nhịp tăng trong tuần qua chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản, cùng sự hỗ trợ từ nhóm ngân hàng trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng với kết quả kinh doanh quý III/2026. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi sau các phiên tăng mạnh và chờ thị trường ổn định hơn.

Thanh khoản quyết định khả năng chinh phục mốc 1.800 điểm

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, mặt bằng lãi suất cũng là yếu tố được giới chuyên gia quan tâm.

Sau thời gian chịu sức ép từ chi phí vốn gia tăng, việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho lĩnh vực ưu tiên từ ngày 18/10 mở ra kỳ vọng chi phí vốn dần hạ nhiệt, qua đó có thể tác động đến quyết định phân bổ dòng tiền của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một đợt giảm lãi suất riêng lẻ chưa đủ để xác nhận thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ tăng mới. Điều quan trọng là xu hướng giảm lãi suất cần được duy trì trong trung hạn, đồng thời thanh khoản trên thị trường chứng khoán phải cải thiện rõ rệt.

Nếu lãi suất tiếp tục đi xuống và giá trị giao dịch được củng cố trong quý IV/2026 hoặc đầu quý I/2027, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy dòng tiền có khả năng quay trở lại thị trường.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc cấp cao Khối phân tích tài chính quỹ DG Capital, cho rằng để thị trường xác lập xu hướng tăng bền vững, cần hội tụ hai điều kiện quan trọng.

Thứ nhất, thanh khoản cần cải thiện lên mức trên 20.000 tỷ đồng mỗi phiên. Thứ hai, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các nhóm ngành khác, thay vì chỉ giúp chỉ số tăng điểm cục bộ.

“Hiện thị trường chưa hội đủ các điều kiện này. Dù các chỉ số định giá P/E và P/B đã lùi về vùng thấp hơn, VN-Index vẫn thiếu động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng rõ nét. Trong bối cảnh đó, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ, với diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu”,TS Nguyễn Duy Phương nói.

Về triển vọng tuần tới, ông Phương cho rằng, VN-Index có thể xuất hiện những nhịp rung lắc đầu tuần để kiểm định tương quan cung - cầu quanh vùng 1.750-1.770 điểm. Nếu lực cầu duy trì tốt, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số có thể tiếp tục hướng lên thử thách mốc 1.800 điểm.

Ngược lại, nếu thanh khoản suy yếu, dòng tiền tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu trụ và áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự, thị trường có thể đối mặt với những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng nhà đầu tư không nhất thiết phải chờ VN-Index bứt phá mới tìm kiếm cơ hội. Thay vào đó, nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn, đã trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu và bắt đầu xuất hiện tín hiệu dòng tiền quay trở lại.

Việc một cổ phiếu giảm giá mạnh không đồng nghĩa với cơ hội mua vào. Quyết định đầu tư cần dựa trên định giá, triển vọng doanh nghiệp và tín hiệu xác nhận từ dòng tiền.

“Nhìn chung, nhịp phục hồi trong tuần qua đem lại tín hiệu tích cực sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, khả năng VN-Index chinh phục mốc 1.800 điểm và duy trì xu hướng tăng sẽ phụ thuộc đáng kể vào thanh khoản, sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt và mức độ lan tỏa của dòng tiền trong những phiên tới”, ông Minh nói.