Công ty chủ quản BigBang có thể lãi hàng chục triệu USD năm nay

Hai đêm diễn của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 cho thấy sức hút thương mại khổng lồ của nhóm nhạc Hàn Quốc sau 20 năm hoạt động.

Với YG Entertainment, tour diễn kỷ niệm này được kỳ vọng tạo thêm hàng chục triệu USD lợi nhuận, nhờ doanh thu bán vé, vật phẩm lưu niệm và khai thác thương hiệu.

Tour diễn “đẻ trứng vàng”

Theo hãng tin Yonhap, Hana Securities nâng dự báo lợi nhuận hoạt động năm 2026 của YG Entertainment lên 93,5 tỷ won (khoảng 70,5 triệu USD), tăng khoảng 40% so với dự báo trước đó.

Chuyên gia Lee Ki-hoon nhận định tour kỷ niệm 20 năm của BigBang có thể giúp lợi nhuận hoạt động của YG tăng thêm ít nhất 30 tỷ won (khoảng 22,6 triệu USD) trong nửa cuối năm. Ngoài doanh thu bán vé, công ty còn được kỳ vọng hưởng lợi từ vật phẩm lưu niệm và hoạt động cấp phép khai thác thương mại.

Một dự báo khác của DS Investment & Securities cho rằng lợi nhuận hoạt động cả năm của YG có thể đạt 95 tỷ won (khoảng 71,6 triệu USD), so với mức dự báo trước đó là 65 tỷ won (49 triệu USD). Kịch bản này dựa trên giả định BigBang bán được 2 triệu album, tổ chức 20 buổi diễn và tạo thêm doanh thu từ vật phẩm thương hiệu.

Những con số trên cho thấy kỳ vọng của giới phân tích đối với khả năng thương mại hóa sức hút của nhóm nhạc kỳ cựu.

Kỳ vọng này xuất hiện khi hoạt động biểu diễn ngày càng đóng góp lớn vào doanh thu YG. Theo báo cáo tài chính năm 2025, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 545,4 tỷ won (khoảng 411 triệu USD), trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 71,34 tỷ won (53,8 triệu USD). Một năm trước đó, YG ghi nhận khoản lỗ hoạt động 20,56 tỷ won (15,5 triệu USD).

Hoạt động biểu diễn ngày càng đóng góp lớn vào doanh thu YG. (Ảnh: BTC)

Riêng doanh thu biểu diễn tăng từ 16,99 tỷ won (12,8 triệu USD) năm 2024 lên 126,39 tỷ won (95,3 triệu USD) năm 2025. Doanh thu bán album, DVD, nội dung số và vật phẩm liên quan đến nghệ sĩ đạt 201,89 tỷ won (152,2 triệu USD).

Theo dự báo của SK Securities được công bố trước thời điểm YG báo cáo kết quả quý III, doanh thu công ty trong quý này có thể đạt 152 tỷ won (114,6 triệu USD), với lợi nhuận hoạt động 20,7 tỷ won (15,6 triệu USD).

Doanh thu biểu diễn và merchandise lần lượt được ước tính đạt 32,5 tỷ won (24,5 triệu USD) và 30,6 tỷ won (23,1 triệu USD).

Chuyển hóa sức hút 20 năm thành lợi nhuận

Theo The Asia Business Daily, LS Securities dự báo tour diễn của BigBang có thể thu hút hơn 1,4 triệu lượt khán giả, với lịch trình gồm 33 đêm tại 19 thành phố. Quy mô này mở ra cơ hội tạo doanh thu không chỉ từ vé mà còn từ các sản phẩm và dịch vụ gắn với thương hiệu nhóm nhạc.

BigBang có lợi thế từ danh mục ca khúc được xây dựng qua hai thập kỷ, cùng cộng đồng người hâm mộ đã theo dõi nhóm từ những năm đầu sự nghiệp.

Vì vậy, sức hút của tour không hoàn toàn phụ thuộc vào việc quảng bá album mới. Các ca khúc quen thuộc, dấu mốc kỷ niệm và cơ hội xem nhóm biểu diễn trực tiếp sau thời gian dài gián đoạn đều có thể thúc đẩy nhu cầu mua vé.

Bên cạnh biểu diễn, merchandise là nguồn thu đáng chú ý. Lightstick, áo thun, móc khóa và các sản phẩm giới hạn theo từng chặng diễn giúp doanh nghiệp mở rộng giá trị thương mại từ một sự kiện. Hoạt động cấp phép sử dụng hình ảnh và thương hiệu cũng có thể tạo thêm nguồn thu ngoài thời gian diễn ra concert.

Tại Hà Nội, nhu cầu mua vật phẩm chính hãng và thị trường vé sang nhượng cho thấy sức mua của người hâm mộ là không giới hạn.

Fan Big Bang chi tiền mua vé, lightstick, các vật phẩm kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hà)

Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa tour diễn có biên lợi nhuận cao. LS Securities lưu ý các nghệ sĩ kỳ cựu có thể có tỷ lệ chia sẻ doanh thu cao hơn, khiến phần lợi nhuận công ty quản lý giữ lại thấp hơn kỳ vọng. Chi phí tổ chức, vận hành, vận chuyển thiết bị và phân phối sản phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng.