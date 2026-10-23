Hàng loạt mẫu xe Hyundai vẫn duy trì ưu đãi 'khủng' trong tháng 10/2026

(VTC News) -

Theo đó, Hyundai Palisade ưu đãi tới 68 triệu đồng, hỗ trợ vay tối đa 90% giá trị xe và ân hạn nợ gốc trong 6 tháng.

Ngoài ra, một số mẫu xe khác cũng được áp dụng mức hỗ trợ đáng chú ý như Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi tối đa cao nhất lên tới 220 triệu đồng, Stargazer tối đa 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Creta 84 triệu đồng, Tucson 79 triệu đồng, Grand i10 50 triệu đồng và Venue 28 triệu đồng.

Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình “Ưu đãi ngập tràn - Dễ dàng sở hữu” trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, với Hyundai Creta, khách hàng có thể lựa chọn nhận 100% giá trị khuyến mại bằng tiền mặt, hoặc kết hợp ưu đãi tiền mặt với gói nâng cấp cốp điện.

Không chỉ giảm chi phí mua xe ban đầu, khách hàng còn có thể lựa chọn các gói hỗ trợ tài chính với tỷ lệ vay tối đa lên tới 90% giá trị xe và ân hạn nợ gốc trong 6 tháng. Cụ thể, Hyundai áp dụng gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm, hoặc gói 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo.

Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 10/2026 tại hệ thống Đại lý Ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.