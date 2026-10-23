Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Tăng vọt, cao nhất 5 tháng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Đáng chú ý, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2026, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, giá dầu tăng mạnh sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia gia tăng. Diễn biến này khiến Mỹ yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng thân nhân rời khỏi các cơ quan đại diện của nước này tại Saudi Arabia.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Bộ Ngoại giao nước này cũng có kế hoạch sơ tán thân nhân của nhân viên ngoại giao khỏi một số cơ quan đại diện khác trong khu vực.

Ngày 21/10, lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm có quan hệ với Iran, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một mỏ dầu của Saudi Arabia.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Không chỉ các cơ sở năng lượng, hoạt động vận tải dầu mỏ cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Dữ liệu từ Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào các tàu vận tải đã xảy ra trong hai tuần qua.

Các nhà phân tích tại LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở phạm vi xa hơn eo biển Hormuz, mở rộng tới Vịnh Oman. Điều này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu thô tại khu vực Vịnh cũng như hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu.

Những diễn biến trên khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị ảnh hưởng, qua đó tạo áp lực đẩy giá dầu đi lên.

Theo các nhà phân tích của PVM, những dấu hiệu ban đầu về khả năng bổ sung nguồn cung hoặc tiến triển ngoại giao có thể khiến các nhà giao dịch lạc quan tranh thủ chốt lời.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, diễn biến dự trữ dầu của Mỹ cũng được thị trường quan tâm.

Theo cuộc thăm dò mở rộng của Reuters công bố ngày 20/10, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho của các sản phẩm dầu mỏ khác.

Các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất cũng giảm.

Dữ liệu tồn kho chính thức của Chính phủ Mỹ dự kiến được công bố lúc 14h30 GMT ngày 22/10.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt và tồn kho dầu Mỹ suy giảm, giá dầu thế giới tiếp tục chịu sức ép tăng. Diễn biến của thị trường trong những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào tình hình Trung Đông, nguy cơ gián đoạn vận tải dầu và các dữ liệu cung - cầu năng lượng mới nhất.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.