35 xe Hyundai County phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) cho biết đơn vị vừa bàn giao 35 xe Hyundai County phiên bản 29 chỗ cho Bộ Quốc phòng. Trên nền tảng xe khách thương mại, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo xe Hyundai County, nhằm đáp ứng nhiệm vụ vận chuyển hài cốt liệt sĩ, bao gồm: Cải hoán hệ thống khung, bệ và giá cố định đặt tiểu; giá vòng hoa; vị trí đặt lư hương, nến điện tử; đồng thời điều chỉnh cửa phía sau, vách ngăn và một số chi tiết liên quan.

Hyundai County được cải hoán thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mẫu xe này được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 tại Trung tâm Thực hành thử nghiệm phía Bắc, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự trong tháng 9.

Đến nay, Cục Xe máy - Vận tải phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã hoàn thành cải hoán, nghiệm thu và bàn giao toàn bộ 35 phương tiện theo kế hoạch.

Có lịch sử hoạt động đáng tin cậy, Hyundai County đáp ứng những yêu cầu vận hành với cường độ cao, địa hình phức tạp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc bổ sung 35 xe chuyên dụng lần này góp phần nâng cao khả năng cơ động cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm tính trang nghiêm trong quá trình vận chuyển hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy và quy tập.