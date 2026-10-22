Hai 'ông lớn' xăng dầu tiếp tục giảm thêm giá bán lẻ

(VTC News) -

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 22/10, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống mức tối đa 25.361 đồng/lít. Xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, còn không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, lên mức không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Sau sự điều chỉnh của Bộ Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo áp dụng mức giá bán mới từ 15h ngày 22/10/2026 cho đến kỳ điều hành tiếp theo là 29/10/2026. Theo đó, Petrolimex tiếp tục duy trì chính sách giảm thêm 300 đồng/lít,kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành.

PVOIL thông báo giảm thêm giá xăng dầu. (Ảnh: PVOIL).

Theo Petrolimex, mức giảm tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu, nhằm chia sẻ áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng thông báo tiếp tục giảm thêm 350 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu tại hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Chính sách được áp dụng từ 15h ngày 22/10 đến 15h ngày 29/10/2026, tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc. Các mặt hàng áp dụng gồm xăng E5 RON92-II, xăng E10 RON95-III, dầu diesel DO 0,05S-II và DO 0,001S-V.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 15/10, PVOIL cũng chủ động giảm thêm 350 đồng/lít,kg so với mức giá công bố. Cùng thời điểm, 13 thương nhân đầu mối khác triển khai giảm thêm giá bán, nâng tổng số doanh nghiệp chủ động giảm giá trong kỳ lên 14 đơn vị.

Trong đó, PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg. 11 thương nhân còn lại giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng cho biết, dù có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, nguồn cung trong nước vẫn được bảo đảm nhờ các biện pháp điều hành kịp thời. Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp trong khu vực.