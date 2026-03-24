Hàng không Việt chật vật giảm chuyến, tăng phụ thu giữa căng thẳng nhiên liệu

Nói về nguồn cung nhiên liệu Jet A1 hiện nay, đại diện các hãng hàng không cho biết, 2 đối tác trong nước là Skypec và Petrolimex Aviation đảm bảo cung cấp đến hết 31/3 theo hợp đồng đã ký. Nhưng các đối tác ngoại tại Singapore, Thái Lan và Trung Quốc lại trì hoãn việc giao hàng vì nhiều lý do, thậm chí có thể áp dụng điều khoản bất khả kháng để chấm dứt hợp đồng. Do đó, nguy cơ lớn sẽ thiếu nhiên liệu cho các hãng bay Việt Nam ngay từ đầu tháng 4.

Đồng loạt cắt giảm chuyến

“Trước bối cảnh này, chúng tôi dự kiến cắt giảm chuyến bay, trước hết là giảm các chuyến, các chặng lẻ, các sân bay địa phương. Đây là việc làm bất khả kháng, vì hãng cũng không thể xoay xở khi nhiên liệu thiếu và đắt. Với những khách đã đặt vé, chúng tôi có phương án hoàn tiền hoặc bảo lưu vé”, đại diện truyền thông VietJet nói.

Tương tự, đại diện Vietnam Airlines cũng chia sẻ: “Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng cao gần gấp 3 lần so với trước, từ 80 - 86 USD/thùng lên 220 - 230 USD/thùng. Để đối phó, chúng tôi phải áp dụng nhiều biện pháp. Hiện hãng đang tạm thời điều chỉnh giảm tần suất một số chặng bay hiệu quả không cao để đảm bảo việc khai thác. Không chỉ Vietnam Airlines mà các hãng hàng không khác cũng đều đang phải tìm giải pháp để tối ưu chi phí trong thời điểm hiện nay”.

Được biết, Vietnam Airlines xác định ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại; đồng thời tiếp tục duy trì các đường bay huyết mạch nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cũng theo ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông của Vietnam Airlines, việc điều hành các chuyến bay, các chặng bay cũng có thể theo từng tuần, từng ngày cho phù hợp.

Ông Hưng nhấn mạnh thêm, hãng đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu. "Hy vọng nguồn cung nhiên liệu bay sẽ sớm được cải thiện thời gian tới", ông Hưng nói.

Hàng không Việt chật vật giữa bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu bay. (Ảnh minh họa)

Tính phương án tăng giá vé

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng cũng đang tính toán đến việc tăng giá vé các chặng nội địa theo mức giá trần quy định của cơ quan chức năng.

“Hiện nay nhu cầu đi lại của người dân rất cao, trong khi các hãng đáp ứng ở mức độ vừa phải cũng khiến mặt bằng giá vé tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang điều hành theo giá trần quy định. Phải nói là hiện nhiều đường bay, kể cả áp mức giá trần thì hãng vẫn chưa đảm bảo lấy thu bù chi vì giá xăng dầu tăng quá nhanh, trong khi các chính sách cần thời gian để điều chỉnh”, ông Hưng nói thêm.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết thêm, các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến có thể áp dụng từ đầu tháng 4.

Theo khảo sát nhanh của Cục Hàng không Việt Nam ngày 20/3 đối với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến điều chỉnh tăng phụ thu nhiên liệu hoặc giá vé từ trung tuần tháng 3.

Các hãng như Air France, Thai Airways hay United Airlines đang áp dụng hai hình thức chính. Thứ nhất, không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 - 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ.

Trong khi đó, một số hãng như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng như một khoản bổ sung ngoài giá vé cơ bản, điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Hiện những hãng này đã triển khai hoặc tăng mức phụ thu với biên độ từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly và hạng dịch vụ.

Kiến nghị gỡ khó cho hàng không Mới đây, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó với xung đột Trung Đông theo Nghị quyết 36 ngày 6/3/2026, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo nguồn xăng dầu trong nước. Bộ cũng đề xuất thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với một số quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1. Ngoài ra, đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế và phí đối với doanh nghiệp vận tải, trong đó có phương án giảm 50% phí cất hạ cánh và điều hành bay trong lĩnh vực hàng không; đồng thời xem xét bổ sung nhiên liệu phục vụ vận tải vào danh mục hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống mức phù hợp. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ làm việc với các quốc gia và nhà chức trách hàng không quốc tế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhiên liệu và giúp các hãng hàng không Việt Nam duy trì slot lịch sử.