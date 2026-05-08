Khám phá chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026
(VTC News) -
Chuỗi hoạt động tại khu vực dải trung tâm thành phố là một hành trình trải nghiệm đa dạng, một bức tranh sống động, chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026.
Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, được dàn dựng công phu và đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, trong đó chương trình khai mạc và Đội Cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ thuật nước ngoài, được tổ chức từ 18h ngày 7/5 tại Sân khấu chính Quảng trường Nhà hát thành phố.
Các đêm diễn từ 9-13/5, gồm diễu hành Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản; liên Hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV- 2026; Zumba show do các Câu lạc bộ zumba Hải Phòng thực hiện; Đêm nhạc: Mầm non Đất Cảng; chương trình âm nhạc đường phố và chương trình âm nhạc “Nhịp sống thành phố".
Không gian nay (10 gian hàng): Trưng bày các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đương đại, thể hiện sự hội nhập và phát triển sáng tạo của thành phố trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong 13 lần tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, khu vực dải trung tâm và quảng trường Nhà hát thành phố được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực, âm nhạc độc đáo, đa dạng; tái hiện một Hải Phòng xưa giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa, một Hải Phòng nay sôi động, đa sắc màu, phát triển nhanh, xanh và bền vững; đặc biệt là những tinh hoa hội tụ của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sau hợp nhất.
Tại Không gian ẩm thực "Xưa và Nay", Nhân dân và du khách không chỉ được trải nghiệm 18 gian hàng với những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất Cảng mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…
Hải Phòng xác định việc nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu trọng tâm của chính quyền thành phố; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế; tạo sự kết nối, đồng lòng giữa chính quyền và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.
