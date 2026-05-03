Diện mạo Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Hải Phòng sau 2 năm thi công
(VTC News) -
Sau 2 năm thi công, Xanh Island Cát Bà dần lộ diện với quy mô 50ha, nhiều hạng mục tăng tốc hoàn thiện, hướng tới đô thị du lịch sinh thái ven vịnh.
Tại dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, Sun Group phát triển 2 dòng sản phẩm chủ đạo: căn hộ cao tầng đa năng Xanh Sky và nhà phố thương mại Xanh Boutique. Trong đó, Xanh Sky là dòng căn hộ được thiết kế theo triết lý phong thủy bền vững, ứng dụng nguyên lý Tứ Tượng trong quy hoạch và kiến trúc.
Từ mùa hè 2025, Sun Group đưa vào vận hành Công viên Trung tâm (Central Park) và Công viên Bãi biển Chu Tước (Ladies Beach Park), trong đó bãi tắm Cát Bà dài gần 1km là bãi tắm quy mô lớn nhất tại Cát Bà.
Khu vực này cũng nhanh chóng trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách với chợ đêm Vui Fest Bazaar, nơi quy tụ nhiều hoạt động trình diễn và các gian hàng ẩm thực mang đậm hương vị địa phương của Hải Phòng.
Sau gần 2 năm triển khai thi công liên tục, nhiều hạng mục quan trọng dần hiện hữu, từng bước định hình diện mạo của khu đô thị vịnh trung tâm. Theo Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư luôn tập trung nguồn lực cao nhất tại công trường, duy trì lực lượng thi công gần 2.000 kỹ sư và công nhân, đảm bảo nhịp độ triển khai ổn định và xuyên suốt.
Đây sẽ là những hạng mục được đưa vào vận hành sớm, đóng vai trò kích hoạt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tạo lực kéo cho toàn dự án.
"Song song đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, đường bê tông, trồng cây… đang được triển khai đồng bộ, đóng vai trò liên kết toàn khu và dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026. Với tiến độ hiện tại, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ sớm về đích theo đúng kế hoạch đặt ra, góp phần đưa Cát Bà sớm trở thành điểm đến sinh thái trên bản đồ du lịch toàn cầu", đại diện Ban quản lý dự án cho biết.
