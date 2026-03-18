Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương

Video: Xe ben tông xe đưa đón học sinh

Trưa 18/3, lãnh đạo UBND xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương phối hợp điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô xảy ra khoảng 6h50 cùng ngày trên tuyến đường liên xã.

Chiếc xe ben húc vào đuôi xe ô tô chở học sinh đang dừng đỗ ven đường, đẩy xa 30m. (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, xe ô tô 29 chỗ đưa đón học sinh đang dừng sát lề đường bên phải để đón học sinh thì bị xe ben chở đất lao tới tông mạnh từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đưa đón học sinh bị đẩy văng xa khoảng 30m. Nhiều học sinh trên xe hoảng loạn.

Theo dữ liệu từ camera an ninh, chiếc xe đưa đón đã dừng khoảng 30 giây trước khi tai nạn xảy ra. Lúc này, trên xe có hơn 10 học sinh.

Vụ việc khiến một số học sinh bị thương, xây xát đang được theo dõi tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe đưa đón học sinh hư hỏng nặng phần đuôi, trong khi xe ben bị vỡ kính lái.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.