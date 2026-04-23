Tài xế xe máy tử vong dưới bánh xe ben

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h ngày 23/4, tại khu vực nút giao Vực Vòng thuộc địa phận phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, khiến một người tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời có mưa, mặt đường trơn trượt. Người xe máy di chuyển qua khu vực trên thì va chạm với xe ben. Cú tông mạnh khiến tài xế ngã xuống đường và bị bánh xe ben chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy tại nút giao Vực Vòng, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình trưa 23/4.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Duy Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 6/4, tại khu vực này cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe ben đang rẽ phải thì va chạm với người phụ nữ lái xe máy di chuyển cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân (sinh năm 1996) ngã xuống đường và bị bánh xe ben chèn qua, tử vong tại chỗ.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và mật độ phương tiện lớn.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý quan sát khi di chuyển qua các nút giao, điểm giao cắt, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt.

Đối với người lái xe máy, cần giữ khoảng cách an toàn, hạn chế di chuyển song song với các phương tiện cỡ lớn như xe ben, xe tải, đồng thời tránh đi vào "điểm mù" của các phương tiện này. Khi đi qua khu vực đông phương tiện, tài xế làm chủ tốc độ, chú ý tín hiệu rẽ của xe phía trước để kịp thời xử lý tình huống.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các tài xế xe ben, xe tải nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, giảm tốc độ khi qua khu dân cư, khu vực đông người, đặc biệt cẩn trọng khi chuyển hướng để hạn chế tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.