Hai công nhân tử vong khi thi công dự án đường nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 2/4, tại dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa phận thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong.

Dự án thi công đường nối Quốc lộ 32.

Thời điểm trên, nhóm công nhân của Công ty Đồng Tiến (đơn vị thi công tuyến IC15 từ Km7 - Km10) đang tiến hành san gạt, thi công đoạn bờ kè tại khu vực taluy dương, đoạn Km9 theo hướng từ Km0 đi Km15.

Lúc này, đất đá trên taluy bất ngờ đổ ập xuống. Phát hiện sạt lở, nhóm công nhân bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên vẫn có người mắc kẹt dưới lớp đất đá.

Sau sạt lở, nhóm công nhân trở lại hiện trường tìm kiếm và phát hiện ông L.T.Q. (SN 1994, kỹ thuật viên của Công ty TNHH Đồng Tiến, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và ông M.A.L. (SN 1986, công nhân, trú tại xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) bị đất đá vùi lấp.

Ngay lập tức, mọi người đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải nhưng cả hai không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.