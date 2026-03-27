Nam công nhân tử vong sau sự cố kẹt thang máy ở Phú Thọ

(VTC News) -

Khoảng 9h18 ngày 27/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Đền Hùng, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy về việc có người bị mắc kẹt thang máy tại khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Nạn nhân được cứu hộ, đưa ra ngoài nhưng sau đó không qua khỏi.

Tại hiện trường, tổ công tác xác định một nam giới bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị cứu hộ chuyên dụng, chống đỡ cấu kiện và tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng cứu được nạn nhân bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh N.V.N (SN 1979, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội), công nhân lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình khu nhà ở liền kề Tự Lập.

Dù được các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, anh N.V.N không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hôm qua, tại Hà Nội xảy ra vụ tai nạn tương tự khi một nam thanh niên bị mắc kẹt trong thang máy chở hàng tại số 223 phố Trần Đại Nghĩa (phường Bạch Mai).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị kẹt trong thang máy chở hàng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên khẩn trương triển khai thiết bị, chống đỡ cấu kiện và tổ chức cứu nạn.

Sau khoảng 15 phút tiếp cận, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ và đã được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu.