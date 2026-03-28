Hà Nội thông qua Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Chiều 28/3, tiếp tục chương trình kỳ họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

GRDP bình quân đầu người đạt 18.800 USD

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển.

Đến năm 2065 và sau năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tầm nhìn đến 100 năm (sau 2065), Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái” tiêu biểu trên thế giới. Hình thành hoàn chỉnh cấu trúc Đô thị đa tầng và nền kinh tế không gian.

Quy mô dân số ổn định ở ngưỡng không quá 20 triệu người (dự báo tỷ lệ khách đến làm việc, nghiên cứu, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch tăng cao).

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển trọng tâm sang công nghiệp văn hóa, du lịch, chăm sóc sức khỏe, thương mại, tài chính, logistics, không gian sáng tạo và "nông nghiệp đô thị" ứng dụng công nghệ cao.

Định hướng các tuyến giao thông kết nối

Quy hoạch nêu rõ, thành phố hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng và mở rộng mặt cắt, trong đó, xây dựng đồng bộ khép kín và đưa vào khai thác toàn tuyến Vành đai 4, Vành đai 4.5, Vành đai 5.

Thực hiện cải tạo, mở rộng tối đa mặt cắt ngang đối với các trục hướng tâm rộng 90m đến 120m như Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, đường Tây Thăng Long, quốc lộ 6, 32, 21, Trục đường Hà Đông - Xuân Mai, Trục đường kinh tế phía Nam..., mạng lưới các tuyến đường trong khu phố cổ, phố cũ theo cấu trúc mạng ô bàn cờ.

Đầu tư xây dựng mới các cầu lớn mang tính biểu tượng và giải tỏa ách tắc qua sông Hồng (như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà...) và các cầu qua sông Đuống, sông Đà, khơi thông kết nối hầm, cầu qua các xã vùng sâu, vùng xa (xã đảo Minh Châu, Khánh Thượng - Ba Vì,...) ưu tiên giải pháp hầm vượt sông đa tầng (kết hợp đường bộ và đường sắt) để tiết kiệm quỹ đất giải phóng mặt bằng và bảo vệ cảnh quan.

Quy hoạch bổ sung các tuyến đường, cầu/hầm kết nối 5 tỉnh tiếp giáp Hà Nội. Đối với khu vực hạn chế giải phóng mặt bằng, áp dụng giải pháp nâng cao hệ số sử dụng không gian giao thông đa tầng. Thiết kế đồng bộ đường mặt đất, đường trên cao và hệ thống hầm chui cơ giới tại các nút giao lớn để tối đa hóa lưu lượng trên cùng một mặt bằng tuyến.

Hệ thống Đường sắt đô thị được xác định là khung giao thông chủ yếu, trực tiếp dẫn dắt mô hình phát triển đa cực và tạo nền tảng áp dụng mô hình TOD.

Quy hoạch bổ sung các tuyến liên vùng, nâng tổng chiều dài mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn lên khoảng 1000 km (khoảng 1200 km bao gồm cả đường sắt liên vùng) bao gồm nhiều loại hình giao thông công cộng để định hình không gian phát triển mới.

Cấu trúc không gian TOD Hà Nội được tổ chức theo mô hình trục phát triển động lực – đa trung tâm – vùng chức năng, nhằm dẫn dắt mở rộng đô thị và cân bằng phân bố dân cư, việc làm trong toàn vùng Thủ đô.

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt liên vùng theo lộ trình phát triển đến các mốc 2035, 2045 và 2065. Trong đó, mạng lưới được tổ chức theo cấu trúc đa cấp, gồm các tuyến xương sống xuyên đô thị, mạng metro lõi và các tuyến liên vùng, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh và các tỉnh trong vùng.

Quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi (cực phía Nam) làm ga đầu mối trung chuyển lớn nhất, tích hợp nhà ga, depot và trạm bảo dưỡng.

Đường sắt vùng/liên vùng (3 tuyến) có tốc độ 120-160 km/h, kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh (đô thị thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên...).

Đường sắt đô thị nhanh (2 tuyến) có tốc độ 80-120 km/h, xuyên qua các khu vực lõi nội đô, chuyển đổi công năng ga Hà Nội thành ga trung tâm của tuyến đường sắt đô thị kết hợp không gian thương mại, văn hóa; đường sắt đô thị (11 tuyến), đường sắt nhẹ và vận chuyển tự động (6 tuyến).

Xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, quy mô khoảng 250ha ở phía Nam, thuộc khu vực xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội phục vụ sản xuất, lắp ráp, bảo trì đầu máy toa xe, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nội địa hóa phụ tùng.