Chủ tịch Hà Nội: Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo 'kỳ tích sông Hồng'

Sáng 28/3, HĐND Thành phố Hà Nội bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu sau khi được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cho biết ông ý thức sâu sắc trách nhiệm phải toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, cùng tập thể UBND thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

"Chúng ta luôn quán triệt sâu sắc những chỉ đạo, gửi gắm tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô Hà Nội. Đó là yêu cầu Hà Nội phải thực sự tiên phong, gương mẫu, đi đầu cả nước; phải 'nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể'; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả.

Đây không chỉ là yêu cầu về phương thức lãnh đạo, điều hành, mà còn là chuẩn mực về trách nhiệm chính trị, về phẩm chất và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới", ông Thắng chia sẻ.

Ông Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, đặc biệt là năm 2025, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho rằng những kết quả đó là nền tảng vững chắc, tạo thế và lực để Thủ đô bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn.

Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đã xác định rõ vị thế, vai trò và sứ mệnh đặc biệt của Hà Nội. Định hướng phát triển xuyên suốt là: “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển.

Theo ông Thắng, thành phố đặt mục tiêu chiến lược rất cao và rõ ràng: Đến năm 2035 Hà Nội là đô thị xanh, thông minh, hiện đại; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu phát triển bền vững.

Trên cương vị được giao, ông Vũ Đại Thắng nhận thức sâu sắc trách nhiệm phải cụ thể hóa các định hướng đó bằng chương trình hành động cụ thể, khả thi, có lộ trình và sản phẩm rõ ràng.

Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển Thủ đô.

Đồng thời, Hà Nội triển khai đồng bộ Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, phát triển đô thị đa trung tâm, bền vững, phát huy hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi), nâng cao năng lực quản trị đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là cho hạ tầng chiến lược; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng; chăm lo toàn diện đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội tập trung các đột phá hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đưa quy hoạch vào thực tiễn, mở rộng không gian phát triển; phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo “kỳ tích sông Hồng”; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đô thị xanh – sạch – hiện đại; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống Nhân dân...

"Trên cương vị được giao, tôi xin cam kết giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; điều hành quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, vì Nhân dân; phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương.

Tôi luôn tâm niệm rằng: Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả điều hành", ông Thắng khẳng định.