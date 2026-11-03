(VTC News) -

Ngày 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Hội nghị chuyên đề với chủ đề: “Phát huy vai trò khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030”.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

“Chúng tôi mong muốn Hội nghị sẽ trở thành diễn đàn kết nối hiệu quả giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; cùng nhận diện những vấn đề thực tiễn, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đưa kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng và những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026-2030”, PGS.TS Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh.

Hưng Yên: Khoa học và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng.

Hội nghị tập trung vào mục tiêu kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhận diện những vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và doanh nghiệp; từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ, chương trình hợp tác và cơ chế huy động nguồn lực phù hợp.

Trong đó, các nội dung trọng tâm gồm: Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH, công nghệ; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh; Kết nối nguồn lực đầu tư và mở rộng hợp tác phát triển.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026, nhằm tôn vinh những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu, có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và tiềm năng phát triển thị trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức.