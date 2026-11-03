Hà Nội chi 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

(VTC News) -

Thúc đẩy công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026, cấp phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Chương trình có tổng kinh phí 50 tỷ đồng, nhằm giảm chi phí tiếp cận các giải pháp công nghệ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập, đăng ký và hoạt động hợp pháp, có trụ sở, chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh tại Hà Nội. Thành phố xác định 8 nhóm ưu tiên và một nhóm đối tượng chung để triển khai chính sách.

Các nhóm được ưu tiên gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh tại những làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng; chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử; doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Chuyển đổi số, đưa sản phẩm truyền thống lên các sàn thương mại điện tử tại Bát Tràng.

Ngoài ra, chính sách hướng tới cơ sở lưu trú du lịch, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và các cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng cho trường học, siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể.

Tổng kinh phí 50 tỷ đồng được phân bổ thành các khoản dành riêng cho từng nhóm ưu tiên và nguồn kinh phí chung. Cụ thể, nhóm làng nghề và nhóm có sản phẩm OCOP mỗi nhóm được bố trí 5 tỷ đồng; các nhóm từ G3 đến G8 sử dụng chung 25 tỷ đồng; 15 tỷ đồng còn lại là nguồn kinh phí chung.

Đợt hỗ trợ dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu, gồm 3.000-3.500 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Mức hỗ trợ tối đa đối với từng sản phẩm, dịch vụ không quá 70% chi phí sử dụng. Mức trần hỗ trợ được xác định theo quy mô đối tượng, trong đó hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử; doanh nghiệp vừa có mức trần 100 triệu đồng cho mỗi loại phiếu.

Đăng ký trực tuyến trên ứng dụng iHanoi

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ quy trình cấp phiếu được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống cấp phiếu hỗ trợ, tích hợp vào ứng dụng iHanoi tại mini app “HANOINEXT”. Phiếu hỗ trợ tồn tại dưới dạng dữ liệu điện tử, không phải tiền mặt, không được quy đổi, mua bán hoặc chuyển nhượng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 8h ngày 9/11 và kết thúc vào 17h ngày 4/12/2026 hoặc khi toàn bộ kinh phí được phân bổ hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử, truy cập mini app “HANOINEXT”, kê khai thông tin, tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và minh chứng thuộc nhóm ưu tiên (nếu có). Sau đó, người đăng ký lựa chọn loại phiếu, sản phẩm, dịch vụ trong danh mục hỗ trợ, kiểm tra mức hỗ trợ và phần chi phí phải tự thanh toán trước khi thực hiện cam kết điện tử và gửi hồ sơ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc triển khai cơ chế phiếu hỗ trợ trực tuyến không chỉ giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm chi phí đầu tư công nghệ mà còn hướng tới công khai, minh bạch quá trình sử dụng ngân sách, hạn chế trục lợi chính sách. Đây cũng là đợt triển khai đầu tiên nhằm vận hành, đánh giá và hoàn thiện quy trình cấp phiếu cho các đợt hỗ trợ tiếp theo.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ, mức giá, tỷ lệ hỗ trợ và thông tin nhà cung cấp được công khai trên hệ thống iHanoi và Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để các đối tượng thụ hưởng tìm hiểu, lựa chọn theo nhu cầu thực tế.