Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND thành phố ngày 25/3 về phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đề xuất, từ năm học 2026-2027, một số trường công lập quy mô nhỏ, cơ sở vật chất hạn chế sẽ được sắp xếp, sáp nhập.

Theo phương án dự kiến, số lượng trường mầm non trên địa bàn sẽ giảm 23 trường, từ 811 còn 788 trường. Bậc tiểu học giảm 4 trường, từ 728 xuống còn 724 trường; trung học cơ sở giảm 8 trường, từ 614 xuống 606 trường. Các mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS và THCS - THPT cũng dự kiến giảm mỗi loại một trường.

Đến giai đoạn 2028-2030, việc sắp xếp tiếp tục được thực hiện với các trường có quy mô nhỏ hơn tiêu chuẩn tối thiểu, gồm: trường mầm non dưới 15 lớp, tiểu học dưới 20 lớp và THCS dưới 23 lớp.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nguyên nhân chính của việc sắp xếp là nhiều trường có quy mô quá nhỏ, số lớp và sĩ số học sinh không đáp ứng quy định của điều lệ trường học hiện hành. Đây là tình trạng khá phổ biến tại một số địa phương.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, từ năm học 2026-2027, một số trường công lập có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất hạn chế sẽ được sắp xếp, sáp nhập.

Một số trường có số lớp rất ít, chỉ từ 5-8 lớp. Chẳng hạn, Trường THCS Phú Mãn (xã Phú Cát) chỉ 5 lớp; Trường Mầm non Huyện (xã Đan Phượng) 8 lớp; Trường THCS Vân Hà và Trường Tiểu học Vân Hà (xã Phúc Lộc) chỉ 5 lớp.

Bên cạnh đó, nhiều trường gặp khó khăn trong tuyển sinh, quy mô học sinh thấp khiến sĩ số lớp không đảm bảo. Ví dụ, Trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay một số trường mầm non tại phường Cửa Nam.

Ngoài yếu tố quy mô, một số cơ sở giáo dục có cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp hoặc khó mở rộng cũng nằm trong diện xem xét sắp xếp.

Trong giai đoạn 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường học tại 18 xã, phường, gồm: Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, cùng các xã An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa và Minh Châu.

Theo kế hoạch, việc sáp nhập nhằm hình thành các trường mới có quy mô lớp học và số lượng học sinh lớn hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Chẳng hạn, một số trường tại xã Thạch Thất và Yên Bài dự kiến được sáp nhập để tạo thành trường có quy mô khoảng 20-30 lớp.

Song song với việc sắp xếp lại mạng lưới trường học, thành phố cũng dự kiến triển khai các mô hình quản lý trường đa cơ sở nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực giáo dục hiện có.