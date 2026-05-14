Đường 3 chiều đầu tiên ở Việt Nam vận hành ra sao?

Đây được xem là mô hình đường 3 chiều đầu tiên được vận hành thực tế tại Việt Nam nhằm giảm ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 14/5, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, bản chất của phương án này không phải biến đường Cộng Hòa thành đường 3 chiều, mà vẫn là tuyến đường 2 chiều như hiện nay, nhưng có điều chỉnh linh hoạt chiều lưu thông của các làn xe ở phần giữa tuyến theo từng khung giờ trong ngày.

Hiện đường Cộng Hòa đoạn từ C12 đến Út Tịch có 6 làn xe lưu thông hai chiều. Thành phố đã tháo dỡ dải phân cách trồng cây giữa đường, lắp thêm dải phân cách thép để chia mặt đường thành 3 phần, mỗi phần gồm 2 làn xe.

Từ ngày 15/5, TP.HCM triển khai phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong đó, hai phần đường sát nhà dân vẫn tổ chức giao thông hai chiều như cũ. Riêng phần đường giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt hướng lưu thông tùy theo giờ cao điểm sáng hoặc chiều, có thể cho xe chạy cùng chiều hoặc ngược chiều nhau để tăng năng lực thông hành theo hướng đông phương tiện hơn.

Theo Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa là tuyến trục cửa ngõ ra vào TP.HCM với lưu lượng xe rất lớn. Vào giờ cao điểm sáng, lượng xe từ phía ngoài vào trung tâm thành phố tăng cao, thường xuyên vượt khả năng thông xe, gây ùn ứ kéo dài tại nhiều giao lộ. Trong khi đó, chiều ngược lại khá thông thoáng.

Đến giờ cao điểm chiều, tình hình giao thông diễn ra ngược lại khi lượng xe rời trung tâm tăng mạnh. Vì vậy, việc điều chỉnh linh hoạt làn xe được kỳ vọng giúp phân bổ lại mặt đường phù hợp với lưu lượng thực tế theo từng thời điểm.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến Út Tịch (hướng vào trung tâm TP.HCM) sẽ có 4 làn xe lưu thông, trong khi chiều ngược lại chỉ còn 2 làn.

Ngược lại, vào giờ cao điểm chiều, hướng từ Út Tịch đến C12 (hướng ra khỏi trung tâm) được bố trí 4 làn xe, chiều còn lại duy trì 2 làn.

Ngoài giờ cao điểm, đường Cộng Hòa sẽ trở về trạng thái cân bằng với mỗi chiều 3 làn xe như hiện nay.

Phần làn đường giữa trên đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh hướng lưu thông theo từng khung giờ cao điểm để tăng năng lực thông xe.

Để người dân dễ nhận biết, hệ thống tổ chức giao thông trên tuyến cũng được thay đổi đồng bộ. Thành phố sẽ bổ sung vạch sơn loại 1.5 - loại vạch dùng để xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng lưu thông theo thời gian, phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra, bảng quang báo điện tử sẽ được lắp đặt để hiển thị nội dung điều chỉnh giao thông theo từng khung giờ trong ngày, giúp người tham gia giao thông nhận biết hướng lưu thông của từng làn đường.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều tiết giao thông sẽ do Công an TP.HCM trực tiếp thực hiện, đồng thời kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu kết nối Trung tâm điều khiển giao thông của thành phố.

Trong giờ cao điểm, lực lượng vận hành sẽ bố trí hệ thống rào kéo di động tại hai đầu tuyến để điều chỉnh chiều lưu thông ở phần đường giữa. Các rào chắn được gắn phản quang, biển báo hướng dẫn nhằm giúp người đi đường dễ quan sát, kể cả vào ban đêm.

Mô hình này trước đây từng được áp dụng tại cầu vượt thép Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa để điều tiết linh hoạt làn xe vào giờ cao điểm và hiện vẫn được duy trì.

Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng hình thức phân luồng giao thông theo làn đường đảo chiều dựa trên thời gian trong ngày.

Sở Xây dựng đánh giá, sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông, tình trạng ùn tắc trên đường Cộng Hòa sẽ được cải thiện nhờ tăng thêm một làn xe cho hướng có lưu lượng lớn hơn trong từng thời điểm.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thực tế sau một tháng vận hành để đánh giá hiệu quả, rà soát các yếu tố an toàn giao thông và bổ sung giải pháp nếu cần thiết.

Trên cơ sở kết quả thực tế, TP.HCM sẽ nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình điều tiết giao thông linh hoạt này trên các tuyến đường có tính chất tương tự nhằm giảm áp lực ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố.

Theo Sở Xây dựng, vào ban đêm đường Cộng Hòa vẫn tổ chức lưu thông hai chiều bình thường, mỗi chiều 3 làn xe như trước đây. Trong các khung giờ cao điểm sẽ có lực lượng điều tiết trực tiếp hướng dẫn phân luồng, kết hợp bảng quang báo điện tử để hạn chế nhầm lẫn cho người tham gia giao thông.