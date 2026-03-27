Giới thiệu dự án Phim du lịch và hoạt hình ứng dụng công nghệ AI thế hệ mới

Ngày 27/3, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) cùng các đối tác gồm Công ty TNHH Hoa Tường Vy Việt Nam và Tứ Vân Pictures chính thức giới thiệu hệ sinh thái nội dung số mới, tập trung vào hai trụ cột cốt lõi: Chuỗi phim trải nghiệm du lịch thực tế và Series hoạt hình lịch sử ứng dụng công nghệ Hybrid AI & Animation.

Sự kiện ghi nhận sự quan tâm và tham dự của đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành từ Cục Điện ảnh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thông tin cơ sở & Thông tin đối ngoại, Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) và các đơn vị cung cấp nền tảng và nội dung hàng đầu cùng đại diện các thương hiệu lớn trong nước.

Tại sự kiện, đại diện của VTC Media (thuộc Tổng Công ty VTC) và Tứ Vân Pictures trình bày về sự khác biệt trong quy trình sản xuất nội dung văn hóa bản sắc thông qua thuật toán học sâu (Deep Learning) và mô hình Hybrid AI & Animation thế hệ mới. Đây là sự giao thoa giữa sức mạnh xử lý của trí tuệ nhân tạo và tư duy sáng tạo của con người.

Theo đó, để tạo ra các thước phim chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo (AI) đảm nhận vai trò tối ưu hóa các công đoạn kỹ thuật phức tạp như phục dựng bối cảnh, kết xuất ánh sáng và tính toán chuyển động vật lý. Trong khi đó, các nghệ sĩ giữ vai trò quyết định về định hướng nghệ thuật, hiệu chỉnh thẩm mỹ và truyền tải cảm xúc tinh tế vào biểu cảm của từng nhân vật.

Mô hình Hybrid AI & Animation cho phép rút ngắn gần 50% thời gian sản xuất và tối ưu hóa hơn 50% nguồn nhân lực so với các phương thức truyền thống. Quy trình này không chỉ đáp ứng khả năng đóng gói series số lượng lớn trong thời gian ngắn mà còn cho phép xuất bản song song các định dạng từ ngang (16:9 cho TV/YouTube) đến dọc (9:16 cho Shorts/Reels) một cách linh hoạt, hiệu quả tự nhiên, phù hợp với hành vi người dùng trên môi trường số.

Các nội dung thuộc dự án giai đoạn 1 sẽ chính thức phát hành từ Quý II/2026 trên YouTube thông qua các kênh thuộc mạng lưới nội dung văn hóa bản sắc VTC Corporation Network – MCST và mở rộng phân phối giai đoạn tiếp theo trên các nền tảng OTT trong và ngoài nước.

Dự án là sự kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị đầu tư, đơn vị công nghệ và đơn vị sản xuất nhằm hiện thực hóa mục tiêu quảng bá bản sắc Việt Nam thông qua việc làm chủ các giải pháp công nghệ tiên phong và lan tỏa trên các nền tảng truyền thông thế hệ mới.