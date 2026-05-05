Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực

(VTC News) -

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 5/5 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Washington và Iran “vẫn đang được duy trì”, dù căng thẳng trên thực địa tiếp tục âm ỉ sau các vụ đối đầu mới tại eo biển Hormuz.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hegseth khẳng định: “Hiện tại, lệnh ngừng bắn chắc chắn vẫn có hiệu lực. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi rất sát sao".

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran xảy ra một cuộc đối đầu căng thẳng trong chiến dịch hộ tống hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Theo ông Hegseth, Washington đã lường trước những biến động trong giai đoạn đầu của chiến dịch.

“Chúng tôi dự đoán sẽ có những xáo trộn ban đầu và điều đó đã xảy ra. Chúng tôi đã nói rằng sẽ bảo vệ quyết liệt và chúng tôi chắc chắn đã làm như vậy”, ông nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Iran hiểu rõ quyết tâm của quân đội Mỹ trong việc tiếp tục chiến dịch này, song cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng nếu căng thẳng leo thang đến mức bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi kêu gọi Iran hành động thận trọng để không vượt qua lằn ranh đó”, ông Hegseth nói.

Mỹ khẳng định sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cảnh báo Tehran không nên đánh giá sai sự kiềm chế hiện tại của Washington.

“Không đối thủ nào nên nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi với việc thiếu quyết tâm”, ông Caine tuyên bố.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine (Ảnh: Reuters)

Theo tướng Caine, ngoài chiến dịch tại eo biển Hormuz, quân đội Mỹ vẫn “sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran nếu được lệnh”.

Ông cho biết hôm 4/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai Dự án Tự do theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, "nhằm bảo đảm hoạt động vận tải thương mại quốc tế qua eo biển Hormuz diễn ra an toàn".

Chiến dịch hiện huy động các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu chiến cùng hơn 100 máy bay quân sự hỗ trợ từ trên không. Tổng cộng hơn 15.000 binh sĩ Mỹ đang tham gia nhiệm vụ.

“Các tàu thương mại đi qua khu vực sẽ nhìn thấy, nghe thấy và thậm chí cảm nhận được sự hiện diện quân sự của Mỹ trên biển, trên không và qua liên lạc vô tuyến”, ông Caine cho biết.

Washington cáo buộc Iran liên tiếp quấy rối tàu thương mại

Theo phía Mỹ, kể từ khi ông Trump công bố lệnh ngừng bắn hôm 8/4, Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần, song Washington cho rằng các hành động này vẫn “chưa vượt ngưỡng” để tái khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Ngoài ra, ông Caine cáo buộc Tehran đã nổ súng vào các tàu thương mại 9 lần và bắt giữ hai tàu container kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Trước đó, ông Hegseth khẳng định Dự án Tự do là chiến dịch hoàn toàn tách biệt với Cơn thịnh nộ dữ dội, chiến dịch quân sự rộng lớn hơn bắt đầu sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2.

Ông mô tả Dự án Tự do là chiến dịch “mang tính phòng thủ, phạm vi hạn chế và chỉ diễn ra trong thời gian tạm thời”, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ các tàu thương mại trước điều mà Washington gọi là “hành động gây hấn của Iran”.

“Iran không thể bị cho phép phong tỏa tuyến hàng hải quốc tế và sử dụng một điểm nghẽn chiến lược vì lợi ích tài chính của riêng mình”, ông Hegseth nói.

Quan chức này cho biết các tàu chiến và máy bay Mỹ đã hộ tống thành công hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz hôm 4/5, đồng thời khẳng định “luồng hàng hải hiện đã thông suốt”.

Ông cũng tiết lộ CENTCOM đang liên lạc với hàng trăm tàu từ nhiều quốc gia muốn rời khu vực mà ông gọi là “cái bẫy của Iran".

“Chúng tôi muốn đây là một chiến dịch diễn ra trong hòa bình, nhưng cũng đã sẵn sàng khai hỏa để bảo vệ người dân, tàu thuyền, máy bay và nhiệm vụ của mình mà không chút do dự”, ông Hegseth tuyên bố.

“Gửi tới Iran: Hãy để các tàu dân sự vô tội được tự do qua lại. Vùng biển quốc tế này thuộc về mọi quốc gia, không phải để Iran áp đặt thuế phí hay kiểm soát".