Giá xăng dầu hôm nay 6/5: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tuy còn mong manh nhưng vẫn được duy trì.

Đáng chú ý, việc hai tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn, với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân Mỹ phần nào giúp thị trường hạ nhiệt tâm lý lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Các chuyên gia phân tích nhận định, đà giảm của giá dầu một phần xuất phát từ những tín hiệu tích cực liên quan đến việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng khi thị trường cần “hạ nhiệt” sau chuỗi tăng mạnh kéo dài.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hôm thứ Ba cho biết, nước này bị Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, song phía Iran đã phủ nhận thông tin này, trong khi Washington cho biết thỏa thuận ngừng bắn mong manh vẫn còn nguyên vẹn; khẳng định Mỹ đã bảo đảm được an toàn cho tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, hiện có hàng trăm tàu đang chờ được lưu thông qua khu vực này. Việc các tàu bắt đầu di chuyển trở lại, dù còn hạn chế, được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng thế giới.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bắt đầu thảo luận về một dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình eo biển Hormuz. Dự thảo này đề cập đến khả năng áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nếu các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz không được chấm dứt.

Cùng với đó, những phát biểu cứng rắn từ phía Mỹ tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với Iran, trong khi các hoạt động quân sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Ở một diễn biến khác, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới các báo cáo dự trữ dầu thô hằng tuần của Mỹ. Các nhà phân tích ước tính, lượng dầu tồn kho có thể đã giảm khoảng 3,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/5.

Nếu được xác nhận đây sẽ là tuần thứ hai liên tiếp tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm, yếu tố có thể hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Con số này cao hơn nhiều so với mức giảm 2 triệu thùng trong cùng tuần năm ngoái và mức giảm trung bình 2,3 triệu thùng trong 5 năm qua (2021 đến 2025).

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.