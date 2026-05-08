Giá xăng dầu hôm nay 8/5: Quay đầu tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay tăng trở lại khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận hòa bình, qua đó mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Trước đó, cả hai loại dầu có thời điểm giảm tới gần 13 USD/thùng do kỳ vọng Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt xung đột.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa, sau khi hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin xuất hiện nhiều tiếng nổ gần thành phố cảng Bandar Abbas ở Iran.

Trong một diễn biến khác, theo The Wall Street Journal, Saudi Arabia và Kuwait đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc quân đội Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự của hai nước này. Động thái trên mở đường để Washington khởi động lại chiến dịch hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngay trong tuần này.

Theo nguồn tin từ giới chức Mỹ và Iran, hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời, tập trung vào việc ngừng giao tranh và giảm căng thẳng trước mắt, thay vì hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Mặc dù vậy, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.

“Nếu thỏa thuận được xác nhận, giá dầu Brent có thể nhanh chóng giảm về ngưỡng 80-90 USD/thùng. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ hoặc Mỹ nối lại các biện pháp quân sự cứng rắn, giá dầu hoàn toàn có thể vượt mốc 120 USD/thùng”, chuyên gia phân tích Ole Hvalbye của SEB Research nhận định.

Giá dầu hôm nay quay đầu tăng. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, theo nhiều nhà phân tích, thị trường dầu mỏ suốt hơn hai tháng qua bị chi phối bởi hai yếu tố trái chiều là nỗ lực ngoại giao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, khiến tâm lý nhà đầu tư liên tục dao động theo các diễn biến địa chính trị.

Nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận chính thức, giá dầu có thể giảm sâu do phần lớn “phí rủi ro địa chính trị” sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu leo thang căng thẳng nào tại Trung Đông, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đều có thể nhanh chóng đẩy giá dầu bật tăng trở lại.

Hôm thứ Tư 6/5, Iran cho biết, đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ. Theo các nguồn tin, đề xuất này có thể chính thức chấm dứt xung đột, song vẫn chưa giải quyết được những yêu cầu then chốt từ phía Washington, bao gồm việc Tehran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi Trung Quốc tăng cường sức ép ngoại giao nhằm thúc đẩy Iran mở lại tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz. Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc gặp vào tuần tới.

Trong khi đó, ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment nhận định, các cuộc đàm phán hòa bình có thể tiếp diễn ít nhất đến sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, song triển vọng sau đó vẫn còn nhiều bất định.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, xăng RON95 tăng 600 đồng lên 24.350 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng, lên 23.790 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 680 đồng, không cao hơn 27.494 đồng/lít, còn mazut tăng 1.150 đồng, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.